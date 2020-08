El abogado del recientemente detenido, Walter Arévalo quien es Secretario General del SOEM, notifica la sospecha que manejan en el caso, tanto por la denuncia realizada por Natella como también por el accionar del Juez de turno de la ciudad catamarqueña.

Arévalo ha sido trasladado hasta el sur de la capital con la finalidad de evitar el acompañamiento por parte de los trabajadores, que ya se habían instalado en la unidad policial en la capital, dónde se suponía que en primer instancia el detenido tendría la indagatoria allí. “No se entiende porqué lo han llevado a la unidad judicial a 20km de la capital” delaró el abogado, reclamando un sentimiento de animosidad contra Arévalo, tras haberlo cambiado de unidad sin sentido aparente.

Asimismo, contemplan que no han podido mantener la información necesaria con el fiscal, dado que no respondía a sus llamadas laborales, hecho que les llama la atención respecto a su conducta. Asimismo ponen en tela de juicio, la interpretación para considerar que hay amenaza en concreto a través de la charla denunciada –vía whatsapp- ya que, según el abogado, no presenta ninguna amenaza.

Cuestionando así, las razones por las cuales “se acuerda 14…15 días que lo habían amenazado”. Con respecto a los incidentes con el SOEM en la capital, aclaran tener evidencia fílmica capaz de demostrar que los reclamos que están haciendo tienen datos modificados adrede.

Por ésta razón, la defensa de Walter Arévalo, presentará a primer hora del martes una denuncia tras abuso de privacidad, privación ilegitima de la libertad e incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Arévalo y compañía evaluarán toda las aristas para demostrar que la causa está armada. De ser confirmada, habría concluido con una estafa procesal, según Miguel Sarli.