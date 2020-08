Hace una semana, se generó una polémica alrededor de Nicole Neumann y Nicolás Magaldi, luego de que el periodista revelara en su programa que una de las hijas de la modelo tenía Coronavirus. Muchos medios repudiaron el accionar del conductor, por lo que finalmente pidió disculpas. Sin embargo, Flavio Mendoza defendió a su amiga y criticó al famoso: “Me parece un pelot…”.

Magaldi no sólo pidió disculpas públicas, sino que también habló en privado con Nicole. A pesar de que la modelo lo perdonó, Flavio no y expresó su disgusto en Intratables, el ciclo que conduce Fabián Doman en América TV. “No estoy de acuerdo con ese periodista que largó lo de ella. ¡Me parece un pelot…! Así te lo digo y no para que me vuelvan a preguntar o le pregunten a él”, lanzó filoso el bailarín.

En esa misma linea y sin filtro, Mendoza reflexionó: “”Me parece de poco caballero que tire eso por el punto de rating. Y pedir disculpas tampoco está bueno. La pedís porque no te queda otra. Yo lo sabía antes de que saliera y con este tipo de cosas hay que ser muy respetuoso y cuidar a los chicos. Se está manejando mucho que con tal de hacer un poquito de rating meten la pata, los bolud…”.

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Flavio manifestó su enojo con el gobierno por no tomar medidas para que los artistas puedan volver a trabajar. En una nota para Polino Auténtico, el productor reveló: “Necesitamos trabajar, hay gente a la que no le puedo pagar. No puedo bancar mucho más. En dos meses me fundo. Tengo muchos sueldos, mucha gente que depende de mí”.

Asimismo, Flavio Mendoza confesó que tuvo que vender su departamento por una deuda que le generó el circo, y agregó: “Necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre”. Por último, el director teatral manifestó en Intratables: “Estoy haciendo un protocolo que lo presento la semana que viene del teatro Broadway, en donde nosotros invertimos en sacar las butacas, porque tenemos que volver a trabajar”.