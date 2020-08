Hace unas semanas, Viviana Canosa bebió dióxido de cloro en vivo en Nada personal, el ciclo televisivo que conduce. La periodista lo presentó como una posible cura contra el Coronavirus, por lo que muchos medios y usuarios la repudiaron. Sin embargo, este fin de semana falleció un niño por ingerir el compuesto químico, y Jorge Rial estalló en las redes sociales contra su expanelista.

Este último fin de semana se conoció la noticia de que un niño de 5 años falleció en la provincia de Neuquén por beber dióxido de cloro. Al enterarse, enseguida Jorge citó en Twitter al medio que publicó el hecho, y posteó dos fotos de Canosa ingiriendo el químico en su programa. Luego, manifestó su furia y escribió: “Pero molestan los escandalones. Y denuncian. Hipócritas”. Asimismo, en otro tuit aseguró: “Sigan pelotudea… con esto”.

Al mencionar a “Los escandalones”, el nuevo segmento de Intrusos, Rial hace referencia a la denuncia que recibió él y Rodrigo Lussich presentada ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El conductor se sorprendió por el hecho, no obstante decidió quitar la sección del ciclo. El panelista por su parte repudió la falta de libre expresión, y sobre el acontecimiento del niño que falleció, expresó: “¡La hipocresía al palo! Así estamos”.

La semana anterior, Lussich reveló que recibió amenazas de muerte en su celular, y afirmó que lo acusaron de discriminar a la comunidad homosexual. Por lo que Jorge realizó un fuerte descargo y defendió a su compañero en Intrusos. “Lamento mucho que haya una lupa puesta porque esto lo que hace es desandar caminos. A uno le pasa que dice ‘hay que empezar a desandar caminos porque, evidentemente, hay lugares en los que uno no puede incursionar'”, comenzó a decir el conductor.

Y a continuación, Jorge Rial sentenció: “Desconozco las reglas. Te cuesta hablar. Y no somos un grupo de privilegiados, acá somos más marginados que otra cosa, o por condiciones sexuales, o porque Débora (D’Amato) es madre soltera, que también la han criticado por eso. A mí me pegan por todos los lugares posibles. No somos un grupo de privilegiados. Somos más una runfla de marginados. Venimos acá a traer un poco de humor, si nos equivocamos pedimos disculpas”.