Apenas se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, Mirtha Legrand decidió resguardarse y cederle la conducción en su programa a Juana Viale. Al principio la actriz se mostraba un poco incómoda en el rol, pero con el paso del tiempo fue mejorando. En Verdad Consecuencia, el ciclo de TN, la modelo habló sobre la posibilidad de que su abuela no regrese al programa.

En el ciclo televisivo que conduce Luciana Geuna y María Eugenia Duffard, Juana se animó a pensar que pasaría si La Chiqui no vuelve a la televisión, y aseguró: “Si mi abuela me cede su espacio estoy para ocuparlo”. A su vez, mencionó que cambios le haría al programa para adaptarlo más a su estilo: “Me gusta el nombre del programa, no me molesta si lo dejan como está. Aunque le cambiaría la música”.

Asimismo, Viale opinó sobre el rol que ocupa su hermano en el ciclo. “Dejaría a mi hermano Nacho, que es el productor. Lo dejaría para poder dar un cambio y que no sea el programa de mi abuela y yo suplantando, sino que sea un programa propio”, reflexionó la actriz. Por último, la modelo confesó que Mirtha se encuentra “cumpliendo la cuarentena a rajatabla”, y bromeó: “Como es ella: Sarmiento total”.

A pesar del optimismo de Juana, Mirtha dialogó con Teleshow y afirmó que pronto volverá a la televisión. “Estoy encantada con su trabajo (en alusión a Juanita) al frente del programa, pero lo concreto es que yo quiero volver, eso sí, sin poner en riesgo mi salud, eso es lo más importante de todo. Con Adrián Suar quedamos en volver a mis programas en el mes de octubre”, reveló La Chiqui.

Por último, la diva se refirió a cómo ayuda a Juana Viale a llevar adelante el ciclo televisivo, y confesó cómo transita la cuarentena. “Están felices con Juana y yo también. Charlamos de todo con ella, de los invitados, de la ropa. El encierro se hizo muy largo, pero yo cumplo con todo. No me animo ni a dar una vuelta en auto por ahora”, detalló Legrand. No obstante, la nieta aseguró que le gustaría volver a actuar en la temporada de verano.