Desde que comenzó el Cantando 2020, Karina La Princesita no dejó títere con cabeza. Comenzó con Gladys La Bomba Tucumana, siguió con Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y ahora con José María Listorti. Hace varias semanas que la cantante critica Hay que ver, el ciclo que conduce el humorista. Sin embargo, ahora también se sumó Karina Jelinek. y las famosas se complotaron contra el conductor: “Te van a hacer la vida imposible todo el año”.

Hace dos semanas, La Princesita participó de Los ángeles de la mañana donde habló de todo, desde su rol en el Cantando 2020, hasta su pelea con Gianinna Maradona. No obstante, minutos antes de que termine el programa, la cantante quiso hacer una declaración. “Agradezco que (en LAM) cuando te hacen una nota no te cortan ni te cambian de contexto como hacen en Hay que ver, que es un papelón”, lanzó filosa.

Y al parecer, Karina no es la única que opina así del ciclo televisivo que se emite por Canal Nueve. Jelinek aprovechó su participación en el certamen y se sumó a las quejas de la miembro del jurado. “Escuché a José María Listorti que dijo que habías renunciado”, comenzó diciendo Ángel De Brito. Por lo que rápidamente, la expareja de Leo Fariña aseguró: “No, mirá de quién viene. Lo dejo a tu criterio”.

Sin dudarlo, De Brito aprovechó el comentario para chicanear a Listorti: “Ya Listorti tiene a Karina la Princesita en contra y ahora a la otra Karina también”. Al escuchar su nombre, la cantante de cumbia santafesina disparó: “Sí, en ese programa se ensañan con uno y te van a hacer la vida imposible todo el año. Ignoralos”. Finalmente, Jelinek sentenció: “Por eso me molestó, no me mandaron ni un mensaje. Tengo ganas de cantar, la estoy pasando bien. ¿Qué voy a renunciar? ¡Las bolas!”.

La disputa entre Karina La Princesita y Hay que ver comenzó el año pasado cuando la cantante participaba del Bailando por un Sueño. En 2019, la ex del Kun Agüero confrontó a una panelista del ciclo televisivo. “¿Fernanda Iglesias está? A diferencia de muchos, me gusta hablar cuando la persona está enfrente. Por ahí tenés ganas de decir lo que decías ayer de mí”, arremetió sin filtro la miembro del jurado.