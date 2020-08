La Intersindical Docente solicitó mayores garantías al Ministerio de Educación para una vuelta a clases segura para todos y con los recursos suficientes para protegerse. El reclamo se realizó luego de que el Gobierno Provincial confirmara el regreso a clases presenciales en las escuelas rurales y que el 24 comenzarán el nuevo ciclo lectivo 2020-2021 las de periodo especial.

“Hemos transmitido a Educación la preocupación por el estado de infraestructura de las escuelas, y nos dijeron que las escuelas que no estén en condiciones no van a regresar, que le hagamos conocer los problemas a través de los docentes y que no van a regresar, más allá de los datos que tienen las escuelas en reparación”, explicaron desde los gremios.

Otro de los planteos que se realizó además, es la necesidad de agilizar las asambleas de opción de cargos y manifestaron que a los maestros les preocupa “que exista una suerte de flexibilización laboral, haciendo hincapié en la no obligatoriedad de los cursos, es decir qué sucederá cuando un docente cumpla con las horas, pero los padres manden solo la mitad al curso, la otra mitad se le dará la tarea virtual”.

“Ahora, quién le dará la tarea virtual a los chicos, no queremos docentes recargados porque tienen derecho a la desconexión, a que toda la tarea sea dentro de un horario prudente”, detallaron. Si bien existe el decreto con especificaciones sobre la vuelta a clases, faltan varios puntos donde se detalle cómo será el trabajo en sí, ya que algunos docentes son parte del grupo de riesgo.

Desde el Ministerio aseveraron que para tener un regreso “progresivo y escalonado” tal como lo definió a nivel nacional Nicolás Trotta, volverán a las aulas aquellas escuelas que sólo estén en condiciones edilicias de regresar. De esta manera buscan que la modalidad presencial sea segura y equitativa tanto para los alumnos como para los docentes. Sin embargo, el reclamo docente es más profundo ya que todos necesitan que el Estado les brinde recursos suficientes para que puedan dar clases otra vez.