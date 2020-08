No son de extrañar los incómodos interrogatorios que suele hacer Moria Casán. Sin embargo, desde que comenzó el Cantando 2020, La One perdió cualquier clase de pudor y comenta todo lo que se le viene a la cabeza. Esta vez le tocó el turno a Karina Jelinek. En una gala del certamen, la diva le hizo una pregunta sin filtro a la modelo. “A vos te pica la ingle?”, indagó la lengua karateka.

Hace unos días, Jelinek participó en la segunda ronda del reality e cantó “Una na”, uno de los tantos hits de Lali Espósito. Al terminar, a Moria le tocaba dar su devolución, pero aprovechó para sacarse una duda. “Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora”, comenzó a decir la bastonera. No obstante, rápidamente agregó: “Escuchame una cosa, amora, ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?”.

Y en la misma linea, Casán se explayó: “Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste hablando tocándote. Pensé ‘o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca’”. A pesar del silencio de Karina, quien se reía nerviosamente, la diva continuó: “Yo digo ‘esta chica se toca mucho’. A lo mejor es un tic. Me daba como te tocabas la ingle”.

Finalmente, Jelinek le replicó: “No, me bajo esto (señalando la ropa que llevaba puesta) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”. Dejando la broma de lado, Moria se puso seria y le puso un bajo puntaje a la mediática, cuya interpretación no convenció a nadie. Por lo tanto, el viernes la ex de Leonardo Fariña debió participar en la eliminación contra Agustín “Cachete” Sierra, y el publico decidió dejarla fuera del certamen.

Karina Jelinek no fue la única víctima de las filosas preguntas de Moria Casán. La semana anterior, también le tocó a Agustina Agazzani. “Escuchame Agustina, ¿te alquiló (Martín) Baclini?”, quiso saber La One. Sin embargo, la modelo le respondió sin inmutarse: “¡No! A mi nadie me alquila, soy invaluable”. A su vez, la diva le lanzó un palito al empresario: “Es como que hace ‘leasing’ con las personas. Fort hacía eso también. Es un ‘súper yo’, un chico acostumbrado a estar solo”.