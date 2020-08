En los últimos meses se especuló mucho sobre la vida amorosa de Luciana Salazar. En un momento se viralizó que la mediática habría vuelto con Martín Redrado. Sin embargo, al tiempo esa información dejó de circular. No obstante, ahora parece que Marcelo Polino tendría nueva información sobre la intimidad de la modelo. El periodista expuso a su amiga en Polémica en el bar: “El año que viene se va a casar”.

En el programa que conduce Mariano Iúdica, Marcelo abrió un enigmático. “Me parece que para el año que viene tenemos que preparar dos smokings porque tenemos un casamiento”, lanzó el periodista generando suspenso en la mesa, ante una Luciana Salazar muda. Y enseguida el mediático continuó: “Las dos personas son famosas. Hoy ustedes no saben que son pareja.

“La persona que se va a casar el año que viene, seguramente, es Luciana Salazar”, disparó finalmente Polino y sorprendió a la mismisima protagonista, quien pegó un grito al escuchar su nombre en la primicia. “¿Qué? ¡Ay, no! ¡Polino, te reviento! No, me voy”, manifestó la modelo al mismo tiempo en que se levantaba de la silla. Mientras, el elenco del programa le cantaba a su compañera: “Se casa Luciana, se casa Luciana”.

Sin embargo, Salazar no desmintió la noticia, y Marcelo agregó que la diva recibió una propuesta formal. Y no termino ahí. Luego, el periodista participó en El show del problema, y develó más detalles. “Cuando esta persona le propuso casamiento a Luciana lo hizo en un supermercado y ella me lo contó desde ahí. Jamás voy a decir el nombre si no lo dice ella, pero me quedé helado”.

Asimismo, Marcelo Polino se dio cuenta de que metió la pata al contar la primicia, por lo que aseguró: “Cuando vas a un programa decís ‘entrá bien arriba, contá algo’ y yo tenía esa información de que a Luciana le habían propuesto casamiento. Y entonces entré con eso pero no sabía que le iba a caer tan raro a ella porque hay un clima festivo en el programa”. Por último, el mediático detalló: “No es un artista ni es del medio. Es argentino”.