Hace un mes, Oriana Sabatini publicó un video en donde se la ve sin ningún filtro, y fomentó a que las mujeres se muestren como son. Asimismo, la cantante reveló que sufrió trastornos alimenticios, y que cuando era joven hubiera necesitado ver un posteo como el de ella. La semana anterior, la modelo volvió a compartir una foto sin retoques y recibió el apoyo de sus seguidores.

Actualmente, Oriana se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a Paulo Dybala y sus amigos en Ibiza, España. La modelo comparte constantemente hermosas fotos de las playas en el cálido verano europeo. Sin embargo, hace unos días, la cantante subió a sus redes sociales una imagen en bikini, en la que muestra su cuerpo al natural y enseguida los usuarios la felicitaron y le agradecieron.

“Sos tan única y natural que inspiras a miles de mujeres a que se muestren tal y como son”; “Tan hermosa sos”; “Amo que te muestres tan real, nos ayuda mucho a las que estamos del otro lado. ¡Gracias!”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en la publicación de Instagram de la hija de Catherine Fulop. Sabatini cuenta con más de 5 millones de seguidores en la red social y miles de me gustas en el posteo.

En el video que publicó el 16 de julio, Oriana se mostró sin photoshop ni ninguna clase de retoques, y le dejó un importante mensaje a sus seguidores. “Despues de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pinto subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”.

A su vez, rápidamente Oriana Sabatini aseguró: “No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”.