Denominado como el Banderazo Por la Libertad, será una marcha para alzar las voces “en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana”. Convocando a los ciudadanos de la República vía redes sociales con el hashtag #Banderazoporlalibertad y #Queremostrabajar explicando que será controlada, siendo obligatorio el uso de barbijo, distancia, y de manera opcional, carteles y banderas. La marcha se llevará a cabo mañana 17 de agosto a las 16Hs.

La Ex ministra, remarca la importancia de manifestarse en contra de la reforma judicial, dado que “busca la impunidad de las causas de corrupción, contra la inseguridad que genera incertidumbre” Asimismo, resalta la “cuarentena eterna” como el origen del daño hacia el trabajo y a la economía de las familias. Bullrich pide a quienes concurran “tomen todos los recaudos sanitarios”

“El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina”, señala la presidente del PRO. Muchos de los autoconvocados alzarán las banderas en defensa de los principios y valores republicanos del “País que merecemos”

Poniéndose en la piel de los argentinos más necesitados, que están atravesando la peor de las situaciones económicas recalcó que es una realidad “que los argentinos han perdido un 40% de sus ingresos, menos el empleado del Estado, que parece que es el que tiene coronita en este país”. Aunque el PRO no es el único partido que acompañará la marcha, el Partido Libertario también será parte de la convocatoria nacional.

Una de las figuras públicas que se suma es el del actor y referente radical Luis Brandoni, quien se grabó emocionado convocando a la protesta. “Vamos a hacernos oír otra vez, cumpliendo todo los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al General San Martín, salgamos con nuestras banderas y nuestras voces a todas las calles del país”