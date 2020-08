Lizardo Ponce suele mostrar toda su vida en las redes sociales, sobretodo en los vivos que hace en Instagram. A pesar de ello, no se conoce mucho acerca de su vida íntima. Sin embargo, hace unos días el instagramer participó en una entrevista para No se puede vivir del amor, el programa que conduce Franco Torchia en La once diez, y reveló quién es el influencer que logró llamar su atención.

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y olbigatorio, se especuló mucho acerca de una posible relación entre Lizardo y Santi Maratea. A su vez, ambos dieron varias entrevistas explicando que por el momento, debido a la cuarentena principalmente, eran sólo amigos. No obstante, el periodista hizo una nueva declaración: “Santi fue mi compañero, en esto tan loco que me pasa que es estar en mi casa, encerrado, en medio de una pandemia”.

Y continuó: “Me encantó compartir eso con la gente más allá de la peli que se coman y cómo quisieran ver las cosas. Pero a mí me encantó lo que fue pasando, no esperaba una conclusión de ningún tipo. Es mi vida y es lo que está pasando, no vamos hacia ningún lugar”. Sin embargo, luego Torchia quiso saber si Ponce estaba enamorado de Maratea, por lo que el influencer le replicó sin pelos en la lengua.

“Yo estoy enamorado de todos mis amigos. En su momento, Santi me llamó la atención. Él es muy atrapante en todo sentido y conocerlo fue un flash porque me hizo repensar muchas cosas, y aprendí a que me gusta lo diferente, conectar con alguien distinto”, confesó Lizardo. Y luego sentenció, dejando en claro que se encuentra soltero: “Tengo momentos con ganas de enamorarme, tener un compañero en mi casa para desconectar. Pero no me pasó todavía”.

No hace mucho, Maratea también participó en una entrevista con Franco Torchia donde se refirió a los sentimientos que tiene hacia Lizardo Ponce. “Obvio que me sentí seducido (por Lizardo) y muy acompañado en un momento por él. Evidentemente conocí a un tipo de persona que yo no conozco. Intenté explicar esto en algunos vivos, creo que nunca pude, y se lo expliqué a él por Facetime. Creo que Lizardo tiene mucho sentido en mi vida ahora”, manifestó Santi.