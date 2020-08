Desde que abandonó su silla en el jurado del Bailando por un sueño, Soledad Silveyra permaneció fuera de los escándalos. Sin embargo, la actriz se está preparando para volver a la pantalla de El Trece con “Mujeres”, el ciclo que conducirá junto a otras cuatro famosas. Hace unos días, la diva habló con Ángel De Brito en El espectador y confesó el verdadero motivo que desencadenó su pelea con Jorge Rial.

En el programa de CNN Radio, Soledad habló del programa que conducirá junto a Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, y reveló un detalle del grupo de Whatsapp. “Justo en nuestro chat las chicas empezaron a mandar que en Intrusos nos están matando”, manifestó la actriz. Por lo que De Brito no desperdició la oportunidad y la interrogó: “¿Qué pasa con Rial y vos?”.

Enseguida, Silveyra recordó un hecho que ocurrió cuando ella era jurado en el Bailando en 2014. En ese momento, Loly Antoniale era la pareja actual de Rial, y a su vez, en ese momento participaba del certamen. “Cuando yo estaba haciendo el Bailando estaba la Niña Loly y yo, que googleaba y estudiaba todo, un día tiré una frase porque ellos se estaban separando”, comenzó a relatar la diva.

En ese contexto, Soledad lanzó una bomba: “Rial aparecía en las tapas de las revistas, tipo Osvaldo Laport. Yo le dije un comentario a Loly, que no me lo acuerdo, algo como ‘hacete valer como mujer’, pero realmente no me lo acuerdo. Y Rial al día siguiente publicó un tuit que decía ‘a Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'”. Por lo tanto, en esa ocasión la actriz también acudió a google para ver que clase de arma era esa.

Finalmente, Soledad Silveyra sentenció: “Fui a googlear qué era un rifle sanitario y es el rifle con el que se matan a los animales con peste. Me hizo daño porque no podía dimensionar tanta crueldad. De ahí en más, se rompió el vínculo. Y cada vez que me llaman digo ‘si está Rial, no’. Porque una cosa es hacer una crítica, burlarte de alguien. Pero ese nivel de violencia contra nosotras, las mujeres, me pareció de mucha crueldad”.