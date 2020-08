El viernes pasado, se vivió una eliminación muy sorpresiva en la pista del Cantando 2020. Karina Jelinek tuvo que despedirse luego de perder el voto de la gente con Agustín Sierra. Sin dudas, este enfrentamiento ante el público, fue tema en todos los portales por el increíble apoyo que recibió el actor por parte de los fanáticos. Por este motivo, Ángel de Brito, el conductor de LAM y también del Cantando 2020 quiso saber la opinión de la gente en las redes y usó una palabra que molestó a Agustín Sierra para referirse a él.

“¿Qué opinan? #Cantando2020. Segunda victoria de los influencers. ¿Se llevan puestos a la trayectoria y a los mediáticos?” escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter junto a unas fotografía de lo que había sido la actuación de los dos participantes. Recordemos que desde que comenzó el show, la guerra del jurado y de otros participantes con mayor trayectoria para con los chicos de las redes, ha sido muy dura. Pero hasta el momento, los dos participantes eliminados no forman parte de este grupo.

“¡No, señor! ¡Actor desde los ocho años, hay trayectoria y mucha, gracias a deus! A seguir creciendo y aprendiendo siempre” le respondió “Cachete” Sierra, mientras citaba el tweet de Ángel de Brito. Al parecer, la denominación influencer no es algo con lo que el joven se sienta identificado, motivo por el cual no dudó en responderle al periodista y hacerle saber su descontento. Lejos de achicarse ante esta respuesta, el jurado del Bailando volvió a responderle a Agustín Sierra.

“Señor, ¿usted tampoco sabe lo que es un influencer? Las redes sociales tienen décadas y son un medio de comunicación mucho más interesantes que otros contenidos” comenzó diciendo el conductor del Cantando 2020 y cerró con una frase muy tajante: “Y trayectoria no es juntar años de trabajo.” ¿Cómo estará la relación entre ellos? ¿Será este cruce de palabras solo eso o significará algo más en el actor? Por el momento nos enteraremos una vez que regrese a la pista para participar de la gala de cumbia.

La eliminación frente a Karina, la dominó con el 57,36% de los votos y Kari obtuvo el 42,64%, ambos son considerados por el jurado como los participantes más flojos en cuanto a lo vocal. En la primera gala de Agustín, si bien no recibió buenas críticas del jurado, en el momento de salvar, los integrantes decidieron darle otra oportunidad a cachete, que no llegó a la instancia del teléfono. Desgraciadamente, en su segunda performance no tuvo la misma suerte y tuvo que enfrentarse a la decisión de la gente.