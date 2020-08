En los últimos años, muchas artistas se animaron a denunciar a Juan Darthés por acoso. A pesar de que Calu Rivero fue una de las primeras en hacerlo, las personas comenzaron a tomarlo más en serio cuando escucharon el testimonio de Thelma Fardín. En ese momento, Ángela Torres se encontraba grabando Simona con el actor. Por lo que confesó cómo se sintió al trabajar con el famoso: “Me daba impresión”.

El sábado, Ángela habló con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el programa radial que conduce la periodista en La once diez. Allí, la cantante habló de diversas temáticas, entre ellas, Juan Darthés. “Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar”, comenzó a relatar la joven.

A continuación, Torres reveló que se notaba que Darthés no la estaba pasando bien en ese momento. Y a su vez, manifestó que para ella tampoco fue fácil: “Era bastante difícil trabajar con él en medio de las denuncias, porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él. Para mi era horrible, pero éramos un grupo que nos conteníamos”.

Asimismo, Ángela detalló cómo fue su experiencia al interpretar escenas con Darthés. “A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio. Era todo bastante difícil de manejar”, concluyó la actriz.

Ángela Torres no fue la única actriz de Simona que se animó a relatar su vivencia, Romina Gaetani también lo hizo. La famosa contó que vivió una situación similar con el actor en la ficción “Soy gitano”. A su vez, Romina describió lo que presenció en la tira de El Trece: “En principio, pudimos hablar bien y después, como todo psicópata, desvirtuó la cuestión llevándola a su favor. Lo que pudo haber sido bueno, terminó mal”.