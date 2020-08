El viernes, se vivió en la pista del Cantando 2020, el comienzo de la gala de cumbia, pero también, el segundo participante eliminado se despidió del show. Como ya te contamos en El Aconquija, Karina Jelinek fue la participante eliminada, luego de enfrentarse al voto de la gente con Agustín Sierra. La modelo se mostró agradecida por medio de sus redes sociales, ante el apoyo de su gente y expresó estar contenta por haber podido participar y llevarle alegría a la gente. Recordemos, que ella y Yanina Latorre, se enfrentaron hace poco por Twitter luego de que la rubia diera a conocer detalles de la vida privada de la ex de Leonardo Fariña. ¿Qué dijo sobre la eliminación de Karina Jelinek?.

“Perdón. Anoche me quedé dormida. Estaba agotada y estresada por mi Lola y Luquita. Me desperté cuando Lola llegó y me dijo: se fue Jelinek. Un besito” dijo la esposa de Diego Latorre en sus historias de Instagram, debido a que ella y el productor Gabi Fernández hacen un vivo en Instagram luego de que terminan las galas del Cantando y hablan de todos los participantes del show. Debido a que se había quedado dormida no pudo realizarlo y dejó esperando al joven.

Hoy en LAM, Yanina Latorre, volvió a repetir lo que había sucedido y además contó que antes del corte había votado por Agustín Sierra y que se sorprendió mucho con la decisión de la gente, ya que pensó que Jelinek sería la participante elegida por los televidentes. El resto de las angelitas coincidieron con este pensamiento de la mamá de Lola Latorre, pero, Karina Iavícoli, manifestó que podría tratarse de una especie de “voto castigo” por parte del público, ya que Karina había amenazado ya varias veces con renunciar al programa y también se conoció que no ensayaba mucho.

El enfrentamiento entre Latorre y Jelinek surge cuando, la panelista contó el Los Ángeles de la Mañana, que la exparticipante del Cantando se encontraba en una relación amorosa con una mujer. En todo momento Karina negó la veracidad de estas acusaciones y al parecer los dichos de Yanina le habrían traído cierto conflictos con su familia. Luego, fue ella también quien contó a Ángel de Brito, que la autora de la frase “lo dejo a tu criterio” no asistía a los ensayos.

Esta última acusación causó gran enojo en Karina, que salió al cruce vía Twitter. “Vos sos la que menos tenés que hablar. ¡Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten! ¡Nunca llegué tarde! Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa… ¡siempre ensayo! Callate” le dijo aquel día la modelo a Latorre y ella le respondió duramente: “Dejá de mentir y de victimizarte. ¡Me cansaste! Yo no dije nada nuevo. Conté lo que está publicado desde enero y lo que mostrás vos. Ponete a trabajar y dejá de mentir.”