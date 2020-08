El fuego no ha podido ser controlado, según la información oficial, la zona del cordón montañoso de Ambato se ve fuertemente sacudida tras el incendio. Según los informes el fuego se dirige a la zona del sur, que hasta el momento no ha podido ser extinguido por el grupo de cuadrillas que le hace frente. Desde la brigada se pide constantemente que no realicen actividades como fogatas de ningún tipo.

La provincia de Catamarca comienza su temporada de incendios forestales pero parece enfrentar adversidades poco frecuentes; pasando por la Villa Norte de Los Ángeles. La Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales de la Dirección Provincial de Defensa Civil declara “El primer fin de semana de agosto dejó saldos para el olvido en lo que respecta a incendios forestales dentro de la provincia de Catamarca”.

Parece ser poco los 21 equipos de bomberos que dispuso El Rodeo, aunque el personal municipal de la villa ambateña, La Brigada y los bomberos voluntarios de la Ciudad Capital también se han unido. Un fuego que desde el miércoles por la noche las unidades están combatiendo.

Consideran que el origen del incendio se habría originado en la zona de Cuestecilla, KM 27 de la ruta provincial n° 4 hacia el oeste; dónde se propagó hacia el noroeste a través de pastizales y arboladas de las laderas dónde creen que se controló. Aunque el fuego no se pudo contener, quemando actualmente 2.800 hectáreas.

Realizando trabajos de sofocación en la cumbre, se han realizado monitoreos intensivos en búsqueda de posibles reactivaciones del fuego en zonas que sí pudieron contener. De todas maneras las autoridades siguen trabajando arduamente en nuevos focos que se extienden a lo largo del Cordón Montañoso de Ambato.