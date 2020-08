Desde el municipio de Santa Rosa confirmaron que a partir de hoy se restringen los ingresos por esta vía a la provincia. Esta decisión fue tomada por el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, debido al aumento de los casos positivos de covid-19 detectados, no solo en Catamarca sino también en provincias vecinas, como Santiago del Estero.

Asimismo, el Intendente resolvió prohibir el ingreso a la jurisdicción a toda persona que no posea domicilio real o no pueda justificar su residencia en Santa Rosa. El decreto que se encuentra vigente desde el 13 de agosto prevé en su primer artículo constituir un cordón sanitario. Así se prohíbe el ingreso a las comunidades componente de la jurisdicción de la Municipalidad de Santa Rosa de toda persona que no posee domicilio real en cualquiera de ellas.

El decreto también incluye a aquella persona que no pueda certificar su residencia, que transmite con fines de trabajo, ya sea en cualquier entidad institucional. Además, se dispuso la colaboración de las fuerzas de seguridad, el Comité Operativo de Emergencia (COE) local y personal de la cartera de Salud y de la Municipalidad. Estas personas establecerán las medidas pertinentes en los puestos de vigilancia y control sobre la ruta provincial Nº 30 y la Ruta Nacional Nº 64.

Por otra parte, el intendente Guaraz firmó el pasado 14 de agosto otro decreto que dispone el no reinicio de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Esto sucedió después que el gobernador Raúl Jalil recorrió el departamento Santa Rosa para entregar las netbooks del programa Conectar Igualdad, entre otras maquinarias para el municipio.

Santiago del Estero

De acuerdo al informe emitido ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, en Santiago del Estero se procesaron 366 PCR por coronavirus, de los cuales se confirmaron 91 casos resultaron positivos. La situación en la provincia vecina alarmó debido a que se trata del triple casos por covid-19 que se venía registrando ahí. “Ruego a Dios que nos ilumine”, pidió el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Hasta el momento, Santiago detectó 329 casos activos.