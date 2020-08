No se sabe mucho qué fue de la relación de Jorge Rial y Ricardo Fort. En un momento mantuvieron una disputa. Sin embargo, no hace mucho el periodista habló de la charla que tuvo con el mediático. Asimismo, hace unos días el conductor contó cuánto dinero le ofreció el dueño de la fábrica de dulces para reconciliarse. A siete años del fallecimiento del Comandante, aún siguen apareciendo toda clase de anécdotas.

Rial comenzó a relatar en Intrusos cómo fueron los comienzos de Fort en los medios. “Voy a contar algo que nunca conté. A Ricardo lamentablemente lo bolsiquearon todos, no sólo le sacaron plata las chicas que hacían de sus novias, sino los productores, los conductores. Todos lo bolsiquearon. Él inició su carrera garpando”. En ese momento, el conductor recordó un inédito detalle que lo tiene a él como protagonista.

“Un día Jacobo Winograd vino a ofrecerme, creo que 200.000 o 250.000 dólares, para reconciliarme con Ricardo y que viniera a este programa”, lanzó Jorge. Sin embargo, enseguida aclaró que le rechazó la oferta, ante un Rodrigo Lussich que no podía creer que el periodista no haya aceptado ese monto de dinero. “Él cuando vino a este programa vino porque era interesante. Como siempre”, explicó el mediático.

A su vez, Rial continuó explayándose sobre Ricardo: “Antes de que fuera famoso me lo habían ofrecido como cantante, tenía un CD y todo. Pero yo en ese momento le dije que no traía cantantes y él se ofendió. Después en el medio me ofrecieron esa guita que no acepté. Más allá de las diferencias y a la distancia, debo reconocer que él venía acá porque era un personaje. Y nos daba rating a nosotros, aunque él no lo tenía en sus programas”.

Luego, Jorge Rial aseguró que Fort en un principió se ganó su lugar “a los billetazos”. No obstante, el Comandante finalmente se ganó su lugar y nunca más debió pagar. Por último, el periodista mencionó otro dato: “Ricardo tenía mucho miedo de hablar de su sexualidad porque tenía miedo de que lo deje de querer la gente, pero la gente lo amaba, la gente ya lo sabía y no lo cuestionaba. Ahí fue cuando lo habló públicamente y se tranquilizó”.