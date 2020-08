No es de raro escuchar que alguien hable mal de Jorge Rial. Sin embargo, en la última semana las acusaciones contra el periodista fueron aumentando. Hace unos días Soledad Silveyra habló de lo mucho que le dolió una publicación que realizó el conductor en Twitter. Ahora llegó el turno de Juana Viale, quien hizo un fuerte comentario contra el mediático: “Me hizo mucho daño con intención”.

Hace unos días, Juana participó como entrevistada en el ciclo televisivo de TN Verdad consecuencia, y habló de todo sin filtros. En un momento del programa, las conductoras le mostraron una foto de Rial y enseguida la actriz lanzó filosa: “Me parece que podría ser un buen político porque dice, desdice”. Por lo que Luciana Geuna quiso saber más: “¿Porque sabe mentir?”.

En un primer instante, Viale intentó desligarse de la polémica y le replicó: “Por ahí sí, no lo conozco”. Sin embargo, luego apuntó duramente contra el conductor de Intrusos. “Es una persona muy… ¿cómo decirlo sin que mañana sea un titular? Es una persona que a mí me hizo mucho mal, me hizo mucho daño, con intención. Entonces es una persona que no está dentro de las personas que pudiera creer o querer”, explicó la famosa.

No obstante, este no fue el único momento escandaloso que protagonizó Viale en el ciclo. La joven a su vez, habló del Covid-19, y le tiró un palito al presidente. “A veces el presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones. Alberto Fernández me gusta mucho, pero lo que no me gusta de Alberto es lo que viene detrás. Voté a Macri la última vez y lo volería a elegir”, aseguró la conductora.

Por último, Juana Viale se refirió a la cuarentena. “No le tengo miedo al Covid-19. Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos. El mundo no puede seguir detenido, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad”, sentenció la nieta de Mirtha Legrand.