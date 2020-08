Tras la desaparición de Facundo Astudillo Castro en el mes de abril de éste año, la búsqueda impulsada por su madre, Cristina Castro, ha logrado el hallazgo de un cuerpo el 15 de agosto, en un área situada entre el partido de Villarino y Bahía Blanca. Ahora se espera al estudio forense que determinará la identificación del cuerpo que se encuentra en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La fiscalía nacional ha anunciado en un comunicado que los estudios tendrán como finalidad “determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimasen pertinente señalar los profesionales designados”. Asimismo se solicitó la producción de material fílmico y fotográfico como material de prueba.

También se exigió la autorización para realizar extracción de muestras genéticas; Virginia Creimer, la médica forense que contribuirá en el caso, siendo perito de parte. Asimismo declara que la autopsia intentará reconocer la identidad, como también descifrar la causa de muerte, si se trata de un fallecimiento natural o un homicidio.

El hecho pone en duda si el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni seguirá al frente. “Me puse a disposición de la familia”, declaró él, pero la madre del joven desaparecido cuestiona su accionar y pide la inmediata renuncia. Hoy lunes 17 de agosto, Cristina Castro se manifiesta proclamando que “ellos hicieron algo malo y tienen que pagar por lo que hicieron, y no por tener un uniforme les da derecho sobre la vida de nadie”.

Los resultados de la autopsia tendrán que esperar, pero mientras el Presidente de la Nación, llamó la madre del joven, quien declara que “El Presidente me dijo que no va a permitir que esto quede impune, que no encubrirá a nadie. Ruega que no sea Facu y que aparezca con vida”.