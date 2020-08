Hoy inicia una nueva marcha contra la cuarentena conocida en redes sociales como 17 A, en contra de las medidas del presidente Alberto Fernández. La convocatoria fue realizada por el sector más duro de Juntos por el Cambio realizará una marcha para protestar contra “la cuarentena eterna, la reforma judicial y la inseguridad”, aunque las propias caras visibles de la iniciativa aclararon que “no es una convocatoria partidaria”, algo que expone las diferencias internas en la oposición.

La marcha ha generado discordia dentro del partido opositor debido a que, por un lado, buscan canalizar el malestar creciente de un amplio sector de la población por la cuarentena. Por otra, parte analizan hasta qué punto potenciar la tensión con el oficialismo en el momento más duro de la pandemia, donde aumentan cada vez más los casos positivos en todo el país.

Por lo cual, ante la duda, sus dirigentes decidieron despegarse de la organización. En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que la convocatoria es “a título personal” y no de Juntos por el Cambio. “Hay que entender a todos, a los que hacen cuarentena y a los que ya no pueden más. Hay gente que está harta, pero nosotros no fomentamos la marcha. La aglomeración siempre genera un riesgo sanitario”.

Alberto Fernández también había advertido por ese punto. También el ministro Ginés González García advirtió el riesgo sanitario de la protesta. El jefe de Gobierno hace equilibrio en medio de esa tensión. Desde el Gobierno consideraron que la marcha del #17A “es un atentado contra la salud de los argentinos”. Fernández incluso aseguró que la sociedad “sigue” al Gobierno y cuestionó a los sectores críticos diciendo que son “una minoría intensa, una suerte de terraplanistas“, a la vez que resaltó que no quiere “cavar en la grieta” porque hay personas que “lucran” con esa polarización.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado nacional Fernando Iglesias y el legislador bonaerense Luciano Bugallo son algunos de los dirigentes que promueven la convocatoria prevista para hoy a las 16. “Yo no estoy convocando, yo voy a participar. Es muy importante en este momento plantear algunos temas que están sucediendo y que son de enorme gravedad”, sostuvo la exministra de Seguridad, quien avaló los reclamos por los cuales se convoca la marcha: “la cuarentena eterna, la reforma judicial que busca impunidad y la inseguridad”.