En uno de los últimos programas de Pampita Online, nos enterabamos de un particular detalle de la vida de la modelo. Resulta ser que al momento de presentar la entrevista con Gabriel Rolón, Pampita cometió una equivocación y contó al aire de su programa que sufre de dislexia. Junto al licenciado, analizaron algunos detalles sobre este trastorno y trataron diversos temas más. En la emisión de Bendita Tv, Mercedes Ninci, no dejó pasar algunas cuestiones sobre la conductora y la comparó con la señora de los almuerzos. “Está peor que Mirtha” dijo la mujer.

“Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar” explicaba Pampita para justificar el motivo por el cual había presentado a su entrevistado con otro nombre a pesar de tenerlo escrito. En lugar de Gabriel, lo nombró como Daniel, otro de los entrevistados que llegaría al aire de Pampita Online luego de esta charla.

En su entrevista con el psicólogo, analizaron diversas cuestiones, entre ellas, la modelo no puedo evitar preguntarle por Nicole Neumann y su conflictiva relación con Fabián Cubero, el papá de sus hijas. Ya que se sintió intrigada por saber por qué si estaban separados hace tanto años tenían aún tanto problemas. El profesional, no quiso hablar puntualmente de la relación de estos famosos pero si respondió a la pregunta de la esposa de Roberto García Moritán con algunos otros ejemplos.

Más tarde, en Bendita Tv, pasaron un informe sobre las declaraciones que había hecho la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio en cuanto a su trastorno y Mercedes Ninci no dejó pasar la picante pregunta de Carolina. “¡Rolón es lo más! ¿Pero se fijaron el detalle? ¡Preguntarle a Rolón sobre Nicole Neumann y Cubero! ¡Está peor que Mirtha, Pampita. Yo se lo hubiese preguntado, pero yo soy yo” manifestó la panelista.

Como sabemos, Mirtha Legrand se caracteriza por ser una de las conductoras que no duda en sacar temas polémicos a la hora de preguntar y además se la define como “memoriosa” porque no olvida ninguna pelea que ha tenido con algunos famosos. Incluso, si los tiene sentados en su mesa no duda en traer el tema al momento, para tirar algún palito al artista sobre este conflicto del pasado. Esta misma palabra se usó para definir a Karina La Princesita, debido a que en las últimas galas del Cantando 2020 aprovechó para cruzarse con viejos enemigos y reprochar las cosas del pasado.