¿Quién no recuerda con nostalgia aquella publicidad de Telecom conocida por “La llama que llama”? Ésta se encuentra en un lugar muy especial en el imaginario colectivo, debido a que muchos la recuerdan con cariño. Además de ser una de las piezas creativas más queridas y recordadas de la Argentina, ha sido aclamada por sus spots sencillos y cargados de humor para toda la familia. Y ahora, una pareja de famosos youtubers españoles realizaron un video reacción sobre la icónica llama.

SN Challenge, un canal de Youtube de España, cuenta con más de 152.000 suscriptores y fue creado por una pareja a la cual, según ellos comentan, le encantan realizar videos sobre gastronomía. Pero esta vez optaron por hacer algo diferente. Y la jugada salió bien, ya que gracias a su reacción del spot, son número 7 en tendencias en la plataforma.

La llama que llama llegó rápido al corazón de miles y miles de personas a lo largo de todo el país. Aunque fueron creados como parte de una campaña para una reconocida empresa de telefonía en 1998, en plataformas como YouTube o TikTok aún hoy siguen acumulando reproducciones e invitando a los usuarios a reírse un poco con las picardías de los simpáticos personajes.

En el video de SN Challenge, la pareja se divierte con los diversos “sketch” que protagonizan las adorables llamas. Sin embargo, se quedan sorprendidos por no comprender la gran mayoría de las palabras que dicen: “Hablan muy rápido con vuestras jergas, vuestras palabras pero la mayoría (de los videos) han sido increíbles. Súper original. Los publicistas argentinos tienen una capacidad diferente, saben ser creativos” aseguraron al final.

Muchos seguidores apoyaron a la pareja y empatizaron con ellos al no comprender muchas de las bromas que se realizaban: “Es un humor muy local. Es lógico que no lo entiendan porque son publicidades sobre idiosincrasia Argentina. Pero ustedes son 2 genios!!! Me encantan sus vídeos”. “Hay muchos chistes internos de acá, y también se nombran personajes famosos como Sole Pastorutti” mencionaron algunos usuarios argentinos en los comentarios.