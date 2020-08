En las últimas semanas, More Rial conmovió con sus posteos en su cuenta que muestran ese lado más sentimental de su persona. Primero, comenzó con la publicación que le dedicó a Jorge Rial en el día de los abuelos y luego, con un post dedicado para su hijo Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosini, a quien le pidió disculpas por todos los errores que pueda tener como madre. En este sentido, la joven de 21 años volvió a expresarle su amor a su hijo y escribió: “Acá está el amor de mi vida.”

“Acá está el amor de mi vida, el hombrecito que siempre va a tener todo de mi y jamás voy a faltarle. Te amo hijo, me hacés la mamá mas feliz del mundo entero” dijo Morena en su cuenta oficial de Instagram junto a un video con Francesco Benicio. En la filmación se ve como la mamá del pequeño le pregunta si le da un beso y él amorosamente se acerca a ella para besarla. Luego, More Rial cierra este dulce momento con un: “Te amo.”

Esta publicación de la hija de Jorge Rial tuvo casi 100 mil reproducciones y además, algunos usuarios se sumaron a comentar. “Ay, mi vida”, “Muero del amor”, “Los amo” le escribieron algunos de los internautas a la hermana de Rocío Rial, mientras otros optaron por llenar la publicación de emojis de corazón ante tanto amor. Recordemos que hace poco, More estuvo en el foco de los medios luego de que se hablara de la posibilidad de que la joven se contagiara de coronavirus.

Rápidamente, la ex de Facundo Ambrosini salió a desmentir estos dichos en el programa de Ángel de Brito donde contó que cada 15 días se realiza estudios para saber que todo esté bien, debido a que está preocupada por la salud de su hijo y también de su papá. Por esto, toma todos los recaudos necesarios. Incluso confesó que está aislada en la casa de una amiga que vive en un country para que su hijo pueda disfrutar un poco más ya que le da mucho miedo llevarlo a la plaza.

Respecto a la relación actual con su ex pareja, Morena manifestó que Facundo habla todos los días con Francesco y que hoy en día él es la prioridad de ambos. Lamentablemente por la pandemia, el futbolísta cordobés no ha podido ver al niño. Situación que antes se daba constantemente. Por este motivo, hoy su medio de comunicación es la videollamada, para no perder contacto y achicar las distancias entre ambos.