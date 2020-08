El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó que “la reorganización del sistema educativo producto de la pandemia de coronavirus llevará un par de años, dado que habrá que acomodar los aprendizajes que no se obtuvieron en este ciclo lectivo en los próximos”. Además, desde la cartera educativa solicitan que se haga una vuelta “progresiva y escalonada”, por lo cual celebró el regreso de Catamarca a clases a partir de mañana. La provincia es la que más alumnos reintegrará a las aulas.

“El impacto educativo es marcado, nadie aprende en la escuela lo mismo que se aprende en el hogar. Es distinto. Se consolidaron las desigualdades, el hecho de volver a clases en la ruralidad se vincula con que son los espacios con menor nivel de conectividad y con menor cantidad de herramientas para la continuidad educativa y pedagógica” declaró Trotta. Además, manifestó su preocupación con respecto a la marcada desigualdad producto de la pandemia: “Esto iluminó la desigualdad que transita esta sociedad y que nadie puede ignorar. Es un momento de reflexión de la dirigencia política de la priorización de las políticas públicas que permitan enfrentar esas desigualdades, ya que es el Estado la principal herramienta para hacerlo”.

Con respecto a la vuelta a clases en la provincia, se mostró sumamente conforme: “Para nosotros que Catamarca se sume a San Juan y Formosa en regresar a las clases presenciales es muy importante. Hoy tenemos una Argentina donde un poco más de 20.000 estudiantes volvieron a las escuelas y se sumarán 12.000 de Catamarca, que será la provincia en la que más alumnos retomarán”. San Juan y Formosa ya regresaron a las clases presenciales, pero en la primera volvieron 10.500 estudiantes y en la segunda lo hicieron 9.800. Igualmente, indicó que el regreso a clases se podría ir ampliando de manera paulatina, sumando estudiantes de más grados y más años, y hasta de la educación inicial rural.

Uno de los grandes cuestionamientos que han recibido desde el Ministerio es en torno a cómo pasarán de grado los alumnos: “vamos a promocionar los aprendizajes de los chicos. No renunciamos a eso. No hay promoción automática. No es que un niño pasará de grado así nomás. Tendremos aulas más heterogéneas, lo que tenemos que hacer es promocionar los aprendizajes que los chicos tengan. Van a pasar de grado pero no sin acreditar los aprendizajes que deben tener” señaló.

Además, explicó que el año que viene realizarán un diagnóstico “aula por aula de los aprendizajes heterogéneos y a partir de esa realidad organizar la propuesta pedagógica para garantizar los aprendizajes pendientes. Siempre promoveremos la continuidad educativa pero sería irresponsable que los chicos pasen de año por decreto”. Y remarcó que también revisarán las diferencias entre las distintas regiones del país con motivo de disminuir la desigualdad.