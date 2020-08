Mientras se desató un rebrote en La Rioja, Tucumán y Jujuy, el fin de semana larga hizo olvidar a los catamarqueños que rige distanciamiento. La policía no tiene personal suficiente para estar en todos los domicilios donde hay fiesta. Desde el Ministerio de Salud pidieron “no bajar los brazos”, en tanto el COE provincia dio a conocer un nuevo caso de COVID-19 de un camionero que estuvo en Córdoba y Jujuy por lo que se aisló a toda la familia.

Las autoridades decidieron reforzar los controles en los distritos catamarqueños limítrofes e incluso se dispuso que para comenzar con las actividades educativas. Catamarca perjudicó a docentes locales, afectó el paso de trabajadores de la educación que llegaban desde provincias como Tucumán y Santiago debido al temor en la gestión Jalil de que en ese descuido se meta el virus y provoque una cadena de contagio.

Los docentes tucumanos y santiagueños intentaron ingresar pero las fronteras ya estaban cerradas porque se dio un plazo para entrar, como no lo hicieron en ese lapso quedaron del otro lado sin poder sentar presencia en los establecimientos educativos de Catamarca. La decisión del Gobernador Raúl Jalil de empezar con los profesores que están en la provincia y no permitir el ingreso de distritos vecinos con rebrote de COVID-19 le puso fin a la polémica.

Igual, puertas adentro tampoco hay mucho cuidado. Los festejos y las reuniones durante este fin de semana largo fueron innumerables sin que la fuerza policial pueda contener o actuar para neutralizar estas faltas sociales que violan las disposiciones oficiales en esta etapa de distanciamiento, razón por la cual muchos ciudadanos fueron imputados, incluso el resonante caso del concejal andalgalense, Agustín “Tin Tin” Brizuela.

Catamarca fue la última provincia en confirmar casos positivos de covid-19 pero además tras la ruptura del Caso Cero la enfermedad fue controlada en su cadena de contagio al punto que los departamentos vuelven en insistir con abrir sus puertas al turismo interno. Sin embargo desde el ministerio de Salud se pide no bajar los brazos en las medidas de prevención y no confiarse para no tener que repetir la historia de provincias vecinas que cuando pensaban que lo habían contenido se disparó un rebrote que implicó un retroceso en todos los aspectos.