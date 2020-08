En los últimos días, Vicky Xipolitakis está en el ojo de la tormenta debido a los polémicos audios suyos que salieron a la luz, donde pide una extensa lista de productos de canje a diversos emprendedores. Estas notas de voz llegan a ser hasta un poco graciosas ante los insólitos pedidos de la mediática, pero, llegan en un momento muy difícil para todas aquellas personas que tienen un negocio. Por eso, muchos periodistas salieron a matar a la griega. Sin embargo, Pampita defendió a Vicky Xipolitakis y dijo: “Me pareció ingeniosa.”

“Yo dije: qué genia. Cómo se organizó para conseguir los canjes” comenzó diciendo Caro, antes de mostrar el informe donde se hablaba respecto a este tema. “No sé si estuvo tan mal, porque de última la marca puede decir: no me interesa. No sé por qué mandaron el audio de Vicky para escracharla” prosiguió diciendo en su defensa la conductora de Pampita Online. “Yo los presupuestos los paso con un mensaje de voz mío, es lo lógico. Los que no tenemos mánager, hablamos directo con el cliente” explicó Pampita en cuanto a como ella maneja este tema dentro de su carrera.

“A mí no me llamó tanto la atención lo de Vicky, al contrario me pareció ingeniosa que se le ocurriera a ella ofrecer el canje”expresó la ex de Benjamín Vicuña. “Yo me voy de vacaciones gratis porque soy embajadora de un hotel y también nos regalan ropa a todos los que estamos en la tele. Uno arregla qué le sirve al otro y qué te sirve a vos” cerró diciendo en su defensa. Los audios de la discordia se dieron a conocer en el programa de Ángel de Brito, si bien primero era solo uno, de a poco, varios emprendedores se sumaron con su reclamo y enviaron más audios polémicos de la hermana de Stefy Xipolitakis.

El reclamo no va dirigido a que pida los canjes, sino a que las listas que pide son muy extensas y en ciertas oportunidades no cumplió con el acuerdo de agradecer a los negocios por estos productos que recibe. Además, algunos emprendedores contaron que la griega pide factura por estos productos, cuando eso es algo que no puede hacer ya que se trata de regalos y no de algo que ella pagó. Esto, podría traerle graves consecuencias legales. Y por eso fue tan criticada en los medios de comunicación.

En su defensa, Vicky Xipolitakis habló en LAM y contó que hoy en día, estos canjes son su sustento y también el de su familia. Recordemos, que la joven se encuentra en disputa con el padre de su hijo por la cuota de alimentos. Si bien hoy recibe una suma de dinero que le permite costear una parte de su lujoso nivel de vida, se trata de un juicio provisorio. Por este motivo, la mamá de Salvador Uriel, estaría buscando lograr un juicio por alimentos definitivo.