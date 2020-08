En los últimos años, son muchas las parejas que manifiestan problemas en la intimidad. A su vez, muchos asisten a terapia o prueban otras clases de pareja. Este caso que ocurrió en la India comenzó con un problema como este. Sin embargo, concluyó con un final trágico para el hombre, quien pasó dos años de su matrimonio sin tener relaciones íntimas y tomó la peor decisión.

Surendrasinh y Geeta Parmar, dos ciudadanos de la localidad de Ahmedabad, en India, estuvieron casados durante 22 meses. En esos casi dos años, la mujer se negó a tener relaciones con su esposo, puesto a que había hecho un voto en donde prometía no consumar el coito. Según comunicó Muli Parmar, la madre del hombre, su hijo no soportó la falta de sexo y decidió suicidarse.

Como consecuencia, Muli presentó una denuncia contra su nuera, alegando se su hijo se murió por culpa de ella. A su vez, la madre argumentó que la falta de relaciones hizo que Surendrasinh caiga en una fuerte depresión, lo que lo llevó a tomar esa trágica resolución. “Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes”, declaró Parmar en la policía, según relata The times India.

A continuación, la madre del joven agregó: “Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él y los partidarios de su fe se lo tenían prohibido a fin de que cumpliera con su palabra”. En consecuencia, Geeta de 32 años, dejó la casa donde vivía con su esposo, y regresó al hogar de sus padres.

Actualmente, Geeta está acusada de ser cómplice del suicidio, puesto a que, según su suegra, la falta de sexo provocó un gran estrés en su hijo, y una depresión que lo condujo a tomar la decisión de quitarse la vida. Finalmente, el 27 de julio, Surendrasinh se colgó del techo y se ahorcó. Los dos miembros de la pareja tuvieron otros matrimonios anteriormente a casarse.