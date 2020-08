Todos los sábados, Yanina Latorre sale en vivo junto a Marcelo Polino por Radio Mitre, en el programa del periodista, “Polino Auténtico”, que se emite desde las 12 hasta las 14. Cada fin de semana, muchos fanáticos se acercan hasta la puerta de la radio para saludar a la mujer de Diego Latorre y aprovechan para llevarle regalos de sus diversos emprendimientos. En forma de agradecimiento, Latorre comparte luego cada uno de estos presentes por medio de sus redes sociales. Este fin de semana, recibió gran cantidad de obsequios y aprovechó para arremeter duramente contra Vicky Xipolitakis. Hasta la insultó, ¿se le fue la mano?

“Salí de la radio y miren chicos lo que es esto. Tengo el auto y el baúl lleno” expresó Yanina Latorre mientras con la cámara de su celular enfocaba el interior de su vehículo mostrando la gran cantidad de regalos que había recibido por parte de la gente que la esperaba afuera de la radio. “No saben la cantidad de gente que había en la puerta de la radio. Los amo, no lo puedo creer. De todas las edades, una señora nos retó, tratamos de mantener la distancia social, todos con barbijo pero bueno, había un punto en que nos sacábamos fotos” prosiguió contando.

“Me trajeron veinte mil millones de cosas. Quiero que sepan que esto lo hago con amor, lo hago de onda, me chu.. un hue… subir un bombón un chocolate o algo menos. Estoy tratando de ayudar a todos los emprendedores que puedo. No mandé mensaje, no llamé ni le pedí nada a ninguno. Así que ojalá muchas aprendan lo que es la solidaridad. Porque soy jodida, peleadora, contestataria pero hay gente que se hace la buena y es una mier…” cerró diciendo la angelita desde su auto mientras se filmaba.

Sin dudas, este palito fue directamente para Vicky Xipolitakis, ya que en los últimos días, salieron a la luz, audios de la mediática pidiendo enormes listas de canjes a diversos emprendedores y además les pedía que le enviaran factura de los productos. La actitud reprochable continuaba cuando luego de recibir los regalos, no agradecía por ellos en su cuenta, algo que le molestó mucho a los negocios que le enviaron varios productos.

La mamá de Lola Latorre, fue la encargada de mostrar estos audios en LAM y poco a poco fueron apareciendo más mensajes de emprendedores con quejas por la actitud de la hermana de Stefy Xipolitakis. En su defensa, la mamá de Salvador Uriel explicó que actualmente ella y su familia viven gracias a los canjes, debido a la difícil situación económica que acarrea la pandemia del coronavirus en todo el mundo.