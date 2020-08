Meses atrás, en redes sociales, se hizo viral la foto de dos enfermeras convocando voluntarios para que hagan algunos trabajos dentro de los hospitales sin protección. Esta imagen resurge nuevamente con motivo de la marcha del 17 A, ya que muchas personas aún no tienen noción de la crisis sanitaria que vivimos y de por qué hay que cuidarse en esta pandemia.

En la fotografía aparecen dos enfermeras con una hoja papel blanca en la que se les invita las personas a ser parte de este nuevo trabajo de una manera innovadora: “Se solicita voluntarios que no crean en Covid-19. Actividades: Traslado de paciente, traslado de óbitos y aseo. Posdata: Como no es real, no se les dará equipo de protección. Atentamente: Equipo de Salud”.

Muchos usuarios de internet aplaudieron la iniciativa y celebraron con humor la creatividad del personal de salud. Sin embargo, muchos más aprovecharon la ocasión para criticar a aquellas personas que no toman en serio la enfermedad. Ante la pandemia de Covid-19, han surgido varios casos de personas que dicen no creer en esta enfermedad, por lo que optan por no cuidarse. Debido a esto, las dos enfermeras convocaron a quienes no creen en el coronavirus que ayuden en los hospitales.

Si no crees en el covid y no tienes trabajo, se buscan voluntarios. pic.twitter.com/sLo42ZTKZN — Danielito (@DanielAlonsoMa8) August 4, 2020

La existencia del coronavirus ha llegado a entrar a un debate entre las personas, pues algunas han afirmado que la enfermedad no existe y explican que sólo se trata de una estrategia política. Y este dilema vuelve a resurgir debido a la convocatoria por parte de la oposición a una marcha, cuando la curva todavía no se aplana y los casos aumentan en todo el país. Desde el oficialismo consideraron que la marcha del 17A “es un atentado contra la salud de los argentinos”.

Si bien es comprensible el agotamiento social debido a que llevamos más de 4 meses en cuarentena, lo cual ha generado una gran crisis y económica e inclusive, ha afectado la salud mental de muchas personas. Pero también es importante mantener la responsabilidad individual porque el virus sigue circulando. Fomentar espacios donde haya aglomeración de personas sólo genera mayores riesgos para todos.