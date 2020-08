El representante de ATE Arévalo salió al frente de nuevo. Ante la situación que viven los trabajadores del Estado confirmó que no todos cobraron el mínimo vital y móvil (MVM). El titular de ATE hizo referencia a la promesa realizada por el propio gobernador Raúl Jalil. Le pidió al primer mandatario de la Provincia que se legisle al respecto para que se mantenga en el tiempo y no sea algo ficticio.

“Está mejor en el ingreso de los trabajadores municipales no está, digamos, tal cual debería ser el mínimo vital y móvil, está por debajo”, manifestó Arévalo. Desde el gremio piden una transparencia en el marco del instrumento legal en donde garantice que van a continuar pagando después de estos tres meses. Además, comentó que deben asegurar que el trabajador no vuelva a caer a la línea de pobreza.

Por su parte, el mandatario había dicho que el Mínimo Vital y Móvil de $17.750 está garantizado sólo por tres meses para los municipios catamarqueños. Hasta el momento, la realidad es que no existe un documento donde los municipios puedan adherir tranquilos para ver las especificaciones. Jalil había declaró que la garantía era por tres meses, el MVM comenzó a darse desde julio para cobrar en agosto y terminará en octubre.

Si se le quita esa ayuda, no van a poder hacer frente a semejante compromiso ninguno de los municipios. Asimismo, el Gobernador comenta que no tiene dinero la Provincia y que por eso no garantiza los recursos de manera permanente para los jefes municipales. Ante esta situación siempre se notaría que no existe la independencia de los municipios. La distribución de fondos es para los más favorecidos por Jalil.

Los intendentes que tienen una afinidad ideológica serían los más beneficiados junto al Gobernador. Una nueva polémica se da en torno a Raúl. Por lo inmediato, el Mínimo Vital y Móvil de 17.750 pesos está garantizado sólo hasta octubre para los trabajadores municipales que siguen en lucha.