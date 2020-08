Los cesanteados por la gestión de Luis Polti, en la localidad de Recreo, comenzaron hoy una huelga de hambre, por lo cual ATE Recreo se manifestó en contra de la medida y trató de evitarla a toda costa: “tratamos de contener a esta gente para que no atente contra su vida hasta tener una respuesta del intendente o del gobierno de la provincia”, expresó la semana pasada José Herrera, el secretario de ATE Recreo.

Finalmente, hoy dio comienzo la protesta por parte de los trabajadores: “ATE seccional Recreo informa en el día de hoy martes se dio comienzo a huelga de hambre de los trabajadores cesanteados donde nosotros los dirigentes hemos tratado de buscar la forma de que no se haga esta huelga de hambre porque sabíamos que era atentar contra la vida de cada uno y hoy esto lamentablemente ya está sucediendo de que se dio comienzo. Esperemos que pronto podamos tener una solución, una respuesta. Hace 8 meses no la tenemos” expresaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado.

Además, el líder gremialista manifestó su preocupación debido a que los cesanteados no pueden recibir subsidios ya que figuran en el sistema como trabajadores municipales: “Los compañeros figuran todavía dentro de lo que es el trabajo registrado y no pueden tener ningún beneficio dentro de los que se da a nivel nacional como el IFE, la tarjeta alimentaria. No pueden recibir ningún beneficio ya que siguen dados del alta dentro del registro de trabajo”.

Herrera afirmó que están en la espera de una respuesta de la intendencia y del Gobierno de la Provincia para que los damnificados no atenten contra su vida, ya que trataron de mantener la medida “en pausa” pero fue incontenible. Ante la falta de respuestas, las familias desesperadas tuvieron que recurrir a opción sumamente extrema.

“Por favor le pedimos al Ejecutivo provincial, departamental que no esperemos que suceda algo peor con la salud de los compañeros y recién tratar de dar una solución. Por favor queremos una respuesta urgente. Los trabajadores están en huelga de hambre por tiempo indeterminado. Estamos en fiscalía entre calle Roque Sáenz Peña y Sarmiento. Por favor queremos una solución urgente para esta gente” finalizó Herrera.