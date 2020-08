Semanas antes de comenzar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Cande Tinelli comunicó que se encontraba de novia con Federico Giuliani, un jugador de fútbol oriundo de la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Sin embargo, al tiempo se comenzó a especular que la pareja habría terminado con su relación. Finalmente, la cantante confirmó su separación del joven deportista en una historia de Instagram.

El domingo, Cande participó de un ping pong de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Allí aclaró que sólo respondería diez preguntas y seleccionó las más relevantes. Entre ellas, un seguidor le consultó si estaría de novia. A lo que la modelo replicó sin filtros: “Por ahora prefiero no. Estuve mucho de novia. Me agrada tener mis espacios y libertad”. Parece que la cuarentena afectó a más de una pareja.

No obstante, al parecer la ruptura no la afectó demasiado porque luego posteó otra historia en la cual afirma que “hoy en día es muy feliz”. En el juego, Tinelli replicó muchas otras preguntas. Una de ellas hacía referencia al trastorno alimenticio que padeció la dueña de Madness. “¿Cómo superaste la anorexia?”, la interrogó un usuario. “Los animales me ayudaron mucho”, aseguró la joven.

Y enseguida agregó: “Junto con nutricionista, psicólogo y psiquiatra. Pedir ayuda es clave y tener una ‘red de contención'”. Sin embargo, Cande no fue la única que se animó a hablar de los trastornos alimenticios este último tiempo. Oriana Sabatini, también lo hizo con un video que subió a su cuenta de Instagram, donde mostró su cuerpo “real”, sin photoshop. “Si esto te puede ayudar, buenísimo. Es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente”, escribió.

Asimismo, la hija de Catherine Fulop continuó: “Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN”. Cande Tinelli por su parte le manifestó su apoyo y agradecimiento con un comentario en el posteo. “Rajás la tierra amor. Hermoso mensaje y vos… más linda imposible. Gracias por subir esto”, detalló la hija de Marcelo Tinelli.