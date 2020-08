Durante mucho tiempo, Cande Tinelli padeció trastornos alimenticios, sobretodo en su adolescencia como consecuencia de los estándares de belleza que se imponen a las mujeres. Sin embargo, hace unos años la cantante confesó que logró sobreponerse a la enfermedad y priorizar su salud. Hace unos días, la influencer participó de un ping pong de preguntas en Instagram, donde contó cómo superó la anorexia.

La consulta del seguidor de Cande fue clara y concisa: “¿Cómo superaste la anorexia?”. La famosa desde un principio aclaró que iba a responder sólo diez preguntas, y esta es una de las que eligió. “Los animales me ayudaron mucho. Junto con nutricionista, psicólogo y psiquiatra. Pedir ayuda es clave y tener una ‘red de contención'”, detalló Lelé en sus historias de Instagram.

En esa misma linea, el lunes Tinelli compartió en su perfil un video realizando equitación, y se sinceró en el epígrafe. “Desde los 15 años insisto con esto, que es lo que más amo hacer. Sí, supera absolutamente a todo lo que hago. Sí, es lo que más me apasiona. Mis caballos son los más mimados del mundo, vivo esta actividad desde otro lugar al de los demás… difícil de poner en palabras. ‘Los sueños no se cumplen, se trabajan'”, reflexionó la hija de Marcelo Tinelli.

No obstante, Cande no es la única famosa que se animó a hablar de los trastornos alimenticios que padeció. Hace aproximadamente un mes, Oriana Sabatini posteó un video donde muestra su cuerpo tal como es, sin filtros, ni retoques, ni photoshop. A su vez, la cantante le dejó un mensaje a sus seguidores: “Si esto te puede ayudar, buenísimo; es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente y es lo que necesitaba hacer ahora”.

En los últimos meses, Cande Tinelli mostró un lado de ella más tranquilo. La influencer compartió a su vez una foto con un caballo, y manifestó: “Perdón si mis fotos son menos elaboradas, pero estoy muy metida en lo que me hace bien. No busco likes, solo transmitirles un poco de la paz que generan estos seres. Gracias. Ojalá les llegue·. Por su parte, Marcelo le expresa su alegría por verla feliz en cada posteo.