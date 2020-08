Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Cande Tinelli se encuentra más activa que nunca en las redes sociales. Allí sube videos de su día a día para sus fans, y a su vez, a veces hace juegos. El domingo, la dueña de la marca de ropa Madness, participó de un ping pong de preguntas y respuestas con sus seguidores. En ese contexto, la cantante expresó qué se siente ser la hija de Marcelo Tinelli.

En el juego, Cande decidió responderle sólo a 10 seguidores de los 4 millones que tiene, por lo que debió hacer un filtro y seleccionar lo que quería contar. Una de las consultas que eligió fue una de un usuario que la interrogó: “¿Te molesta que la gente diga que sos la hija de Tinelli? Yo te conocí por tu música y te amo”. Sin dudarlo, la modelo aseguró: “La verdad que ‘Tinelli’ para la gente es mi papá”.

Y en esa misma linea, Cande afirmó: “Imposible que me moleste. Amo a mi viejo. Agradezco poder ser reconocida por otras cosas más personales. Pero todo está bien. Me importa poco eso. Siempre seré la hija de mi papá y de mi mamá que tanto amo. ¡¡¡Descansen!!! A no hacerse mala sangre por giladas”. Con esa declaración, la artista dejó en claro que hoy en día no padece esa clase de inseguridades.

Sin embargo, Tinelli sí vivenció otras inseguridades en su adolescencia y hasta hace pocos años. En el mismo juego, un usuario le consultó: “¿Cómo superó la anorexia?”. En consecuencia, Lelé rápidamente replicó: “Los animales me ayudaron mucho. Junto con nutricionista, psicólogo y psiquiatra. Pedir ayuda es clave y tener una ‘red de contención'”. Y a continuación, posteó un video practicando equitación.

En el mismo, Cande Tinelli reflexionó: “Desde los 15 años insisto con esto, que es lo que más amo hacer. Sí, supera absolutamente a todo lo que hago. Sí, es lo que más me apasiona. Mis caballos son los más mimados del mundo, vivo esta actividad desde otro lugar al de los demás… difícil de poner en palabras. ‘Los sueños no se cumplen, se trabajan'”. Es muy evidente el amor que tiene la cantante por los animales.