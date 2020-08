Los trabajadores cesanteados por la gestión de Luis Polti, comenzaron hoy una huelga de hambre, que estaba prevista para comenzar la semana pasada. “Acordamos tratar de contener a esta gente para que no atente contra su vida hasta tener una respuesta del intendente o del gobierno de la provincia”, declaró José Herrera, el secretario de ATE Recreo, por lo cual se postergó la medida.

Desde hace más de siete meses que los trabajadores están reclamando ser restituidos a sus puestos de trabajo, desde entonces y ante las reiteradas medidas de protesta, siguen sin tener respuesta por parte de Polti quien, apenas asumió, los dejó cesantes. Inclusive, ha llegado a amenazar y hasta provocar a varios de los gremialistas, lo cual aumentó el repudio por parte del ATE.

“Nosotros necesitamos que nos reincorporen, porque hay gente que no le entra nada hace 7 meses y esta situación está crítica, la gente no recibe los beneficios del IFE porque figuran en el sistema como que están en blanco. Nosotros le pedimos al Gobernador, le pedimos al Intendente que recapacite y que nos reincorporen a todos, esto no da para más”, expresó uno de los trabajadores debido a la situación extrema que estaban viviendo en la localidad.

“Por el bien de toda esa gente, de toda la familia y de estos trabajadores que quieren atentar contra su vida por no haber una solución. Desde hace siete meses que vienen reclamando su trabajo de planta permanente y hasta el día de hoy no tienen solución”, advirtió Herrera, por lo que reiteró el pedido de intervención del gobierno provincial a fin de “restablecer la paz social en Recreo”.

Por su parte, el intendente Polti, un oficialista que tiene un estrecho vínculo con Raúl Jalil, no hizo más que reprimir policías a los trabajadores. Ni siquiera ha hablado sobre el tema o ha buscado algún tipo de conciliación. El silencio lo único que ha hecho es alargar la situación vulnerable de los cesanteados, que siguen sin poder volver a su vida laboral.