Desde que comenzó el Cantando 2020, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta resultaron ser el dúo revelación del programa. Ambos cantantes vienen de la música tropical y por este motivo todos los seguidores del show tenían grandes expectativas en cuanto a su presentación. Si bien en un principio los participantes podían elegir sus temas, a partir de este ritmo, es la producción del Cantando la encargada de darle a cada participante la canción que debe interpretar. Muy picante, la gente de LaFlia, buscó para Ángela un tema de Karina La Princesita (con quien tiene un conflicto desde hace ya varios años).

En este lunes feriado, los participantes salieron a la pista para cantar “Fuera” de Karina La Princesita Tejeda. “Esperemos que quede bonito” dijo Brian en cuanto a la preparación del tema, ya que la canción es solamente interpretada por una cantante femenina y ellos tuvieron que adaptarla para el dúo. Antes de comenzar a cantar, Ángela Leiva, deleitó a Nacha Guevara con un pedacito de su canción “Te quiero”, tema que la actriz le había pedido a Leiva que quería escuchar de su voz.

Los participantes salieron a escena con un colorido vestuario y con una puesta en escena junto a bailarines y unas mesas y sillas como utilería, que formaron parte de la historia que quisieron contar. Luego, llegó el momento de puntuar, “Estuvieron bien” comenzó diciendo Nacha, “Pero, ¿no pueden moverse también? Eso no pasó, cantaban quietos. Chicos, hagan las dos cosas al mismo tiempo. Bailen y canten al mismo tiempo, porque eso da mucha alegría y ustedes pueden hacerlo” agregó y luego brindó su voto, que en este ritmo es secreto.

“Yo no entiendo de cumbia, pero lo siento o no lo siento. En lo personal yo sentí que faltaba el espíritu carnavalesco y los fuegos artificiales. Y Ángela en un momento desentonaste” manifestó Pepe Cibrián. A continuación, era el turno de La Princesita, pero los conductores decidieron dejarla para el final de las devoluciones ya que se trataba de su canción. Por esto, Moria Casán fue la siguiente en hablar y se mostró en desacuerdo con Nacha Guevara, tildando de aburridas sus palabras. Por este motivo, se vivió un picante cruce entre ambas mujeres del jurado.

En cuanto a la performance de los participantes, la one expresó que le había gustado más Brian y además agregó: “Empezaste con una cosa melodiosa, después te fuiste un poquito, pero no me gustó cómo bailaban, y Ángela no quiero que te encorsetes.” Finalmente. Karina le brindó sus palabras a Ángela y a Lanzelotta: ” Esperé que me vuele la cabeza, por ahí no pasó pero sí me gustó mucho. Me hubiese gustado que el estribillo lo empiece Ángela, igual es algo mínimo, si se equivocaban en la cumbia hubiese sido un bajón.”