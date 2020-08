Desde hace algún tiempo, Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona, reclamaba que su hijo Dieguito Fernando, no podía ver a su papá. Luego de varios intentos, la rubia logró que su pequeño se reuniera con el astro del fútbol. El primer encuentro fue poco antes del día del padre, luego de muchos meses, Diego Armando y Dieguito disfrutaron de una tarde muy especial. A pesar de acordar verse para el domingo del día del padre, Verónica confesó en Intrusos que no la dejaron reunirse con Diego.

Al parecer, la gente de su entorno le impidió entrar al country donde él vive. Luego de hacer su queja de manera pública, en su cuenta de Instagram, Diego Maradona, mostró una tierna foto junto a su hijo y también con una de sus hijas, Jana Maradona, que al parecer también había pasado el día con ellos. Esta postal puso muy contentos a todos los maradonianos, que expresaron la felicidad de verlo rodeado de sus afectos por medio de las redes sociales.

Luego de esto, los encuentros con Dieguito Fernando se hicieron cada vez más frecuentes. Recién mudado en su nuevo hogar, más cerca del club que dirige, el papá de Dalma y Gianinna, mostró un video sentado en el sillón de su casa junto a su hijo, donde juntos agradecen a todos por la colaboración con una campaña que estaba realizando para ayudar a la gente de Villa Fiorito. El barrio que lo vió crecer.

Hace poco, Verónica Ojeda compartió en su perfil de Instagram, que ahora también su hijo cuenta con un perfil en la red social. Esta declaración causó gran revuelo entre los internautas luego del escándalo que se produjo en torno a Gianinna Maradona y la suspensión de la cuenta de su hijo Benjamín Agüero, a quien Instagram le eliminó la cuenta por no contar con la edad suficiente para formar parte de la red social. En el marco del día del niño, Ojeda mostró en el perfil de Dieguito, como el niño disfrutó de su día junto al Diez.

“Paseando con mi papá” dice el video donde se los ve caminando de la mano y riéndo. Luego, volvió a compartir una nueva publicación, pero esta vez eligió una foto, donde Dieguito se muestra sentado junto a Diego Armando mientras ambos le sonrien a la cámara .”Son tal para cual”, “Hermosos, me encanta verte feliz”, “Son iguales”, “Eso es lo más lindo, que se disfruten mutuamente” fueron algunos de los mensajes que le dejaron los seguidores de Diego al pequeño niño en su cuenta oficial.