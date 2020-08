Desde que comenzó a conducir el programa de Mirtha Legrand a causa de la pandemia, Juana Viale, lanzó algunas frases que fueron un poco desafortunadas o generaron indignación entre el público. Incluso en estos cinco meses ya ha tenido que salir a pedir disculpas por ciertas cuestiones. Este fin de semana, durante la mesa del sábado por la noche, habló sobre la universidad pública y causó gran revuelo en las redes sociales.

El debate se produjo con Horacio Cabak, uno de sus invitados, mientras hacían referencia a la educación pública en nuestra país. “Antes estudiar en la UBA era palabra santa” dijo Juana Viale. “Sigue siendo” respondió el conductor. “De hecho, hasta hubo publicidades que decían directamente: Si estudiás en tal universidad privada, abstenerse” siguió diciendo la nieta de Mirtha mientras intentaba explicar a que quería hacer referencia. “Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde” expresó.

Y para cerrar el tema, Cabak dijo: “O porque no reciben la capacitación necesaria.” Estas polémicas frases de la conductora, la llevaron a transformarse en tendecia en Twitter, donde muchísimos usuarios se mostraron descontentos con sus palabras. Incluso algunos famosos la criticaron duramente, entre ellos Jorge Rial. Ahora, se sumó a la discusión, Dalma Maradona, la hija del astro más grande del fútbol argentino, que hizo su descargo por medio de Twitter.

“Sin generar ninguna polémica ni mucho menos, quiero decir que TUVE EL PRIVILEGIO DE PASAR POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y QUE VOLVERÍA A ELEGIRLA SIN DUDARLO UN SEGUNDO. Mi experiencia fue ESPECTACULAR y me parece muy importante valorar lo que tenemos” escribió la hija de Claudia Villafañe en su cuenta de Twitter. Su publicación tuvo grandes repercusiones ya que casi 300 personas la comentaron, más de mil la compartieron y alrededor de 23 mil usuarios le dieron me gusta a esta opinión de la mamá de Roma.

La hija de Diego Maradona, se ha mantenido bastante alejada de los conflictos en el último mes, luego de la gran cantidad de rumores y complicaciones que surgieron en torno a su padre. Primero con el famoso video donde se baja los pantalones, luego aparecieron audios de Diego Armando donde cuenta intimidades de Dalma y Gianinna de cuando eran menores de edad y finalmente termina con Claudia y Diego enfrentados legalmente nuevamente por los dichos del técnico sobre sus hijas.