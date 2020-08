La reforma judicial propuesta por el oficialismo presenta a los bloques de la oposición en contra. En primer instancia el partido político de la Propuesta Republicana, mas conocido como Pro ha mostrado el rechazo hacia el proyecto, presentando una carta pública dirigida hacia el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, para retraer el proyecto de la reforma judicial.

Ahora, el bloque del Consenso Federal, que es integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro Rodríguez ha declarado que el bloque no votará la propuesta que pone en juicio la reforma de la Justicia Nacional. “Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, expresa el sector político.

La bancada lesgislativa encabezada por Roberto Lavagna, sostiene que los acuerdos políticos que refieren al asunto no deben tomarse a la ligera, y no por tener la mayoría de los votos se debe aplicar. Deben tomarse con la magnitud que les compete, afirmando que “la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna”.

“La prioridad debe estar puesta en asuntos como el impulso a las Pymes de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva” declara la bancada Lavagnista haciendo énfasis en la creación del trabajo como hecho inevitable para sacar a la Argentina adelante, sentenciando “no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir”.

Finalmente, el sector judicial sostiene que hay que mejorar las relaciones con el campo, la economía del conocimiento y la industria; “hermanarse con la producción rural” con la finalidad de mostrar un cambio progresivo en la economía. Como resultado traerá el indispensable ingreso de divisas para así fortalecer el federalismo productivo.