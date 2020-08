Desde que Jorge Rial reveló que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés volvieron, todo el mundo se encargó de expresar su opinión al respecto. La pareja estuvo un par de meses separados, sin embargo, parece que el amor entre ellos es más fuerte y decidieron reanudar su relación. Uno de los que habló al respecto fue su amigo el Chato Prada, quien tuvo un sincericidio sobre la reconciliación de los famosos.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dulgi en La once diez, el Chato habló de todo. Sin embargo, una de las declaraciones más controversiales que realizó fue sobre la pareja de Marcelo y Guillermina. El productor conoce y trabaja hace muchos años con el periodista, por lo que se podría considerar como una de las personas más autorizadas para opinar sobre el tema.2

Sin dudarlo, Prada reveló: “A Marcelo lo veo muy feliz, creo que están bien. Guillermina es el amor de su vida. Y ella es un encanto”. A su vez, la pareja de Lourdes Sánchez habló sobre el Cantando 2020. “Estamos muy contentos y es casi milagroso que lo podamos hacer cumpliendo con todos los protocolos. Es muy estricto y difícil: ensayar por Zoom, venir al piso sólo en la gala. Es un momento bastante complicado”, expresó el Chato.

Asimismo, Tinelli no se pierde ni un programa del Cantando por un Sueño. El periodista comenta todo lo que ocurre en el reality a través de Twitter desde su casa. En una de esas ocasiones, el conductor criticó al jurado del certamen conformado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán. El presidente del club San Lorenzo, no pierde oportunidad para corregirles algo.

En una oportunidad, Marcelo Tinelli tuiteó: “¡¡¡Me gusta cuando el jurado es más picante!!!”. A su vez, en la primer ronda del certamen, el periodista le pidió a La One que redondee a través de Twitter. Ese mismo día, la diva explotó contra la producción por no respetar su rol como bastonera. Sin embargo, al día siguiente regresó a trabajar como si no hubiera ocurrido nada, y desde ese momento no se tuvo nuevas novedades sobre el tema.