Anoche, Karina La Princesita y Floppy Tesouro se mostraron en pie de guerra en la pista del Cantando 2020. La participante se mostró descontenta con las devoluciones de la jurado y la cantante tropical no se lo dejó pasar. Si bien la devolución de la que hablaba Tesouro tenía que ver con su presentación anterior, Karina aprovechó la gala de cumbia para enfrentarla. A mí me pasó lo mismo que la otra vez aunque a vos te pareció muy injusto. Bah, eso es lo que dijiste por todos lados” comenzó diciendo Karina al momento de dar su puntaje.

“No, por todos lados no. Fue en las notas que me hicieron a la salida del programa y te lo puedo decir personalmente” le respondió Floppy. “Vos decís que sos la cantante del jurado y que das devoluciones vocales y a mí no me diste ninguna” arremetió duramente la joven. “Sí te di, quizás vos no le entendiste bien, que es distinto” manifestó con ironía la jurado del Cantando 2020. “Si no te gustan mis devoluciones, tenés que respetar” prosiguió diciendo.

“No me generó nada y hoy también me pasó lo mismo. No me genera nada y es muy triste que falte la humildad como para respetar las devoluciones” lanzó picante la cantante tropical. “Es muy triste que no te genere nada y si hay algo que tengo es humildad. A flor de piel. He pasado muchas veces por esta pista y jamás tuve un conflicto con nadie. Vos me parece que tenés algo personal” cerró diciéndole Floppy.

La pelea, se vió frenada por el conductor del programa, Ángel de Brito, que debido a que los tiempos eran cortos, le pidió a La Princesita que pusiera su puntaje para poder continuar con la siguiente pareja. Sin decir nada más, la mamá de Sol Cwirkaluk le colocó un 6 en la performance, donde Florencia y su compañero se presentaron cantando un tema de Gilda. Mas allá de la devolución de Karina, el resto del jurado tampoco sintió que fuera la mejor gala de la mamá de Moorea.

Tanto Nacha como, Pepe Cibrián y Moria Casán coincidieron con que la joven no había logrado transmitir nada con su presentación. “Está bien, pero no pasa nada, ese es el tema. Lo correcto es el punto de partida, no el de llegada. La canción tiene muchas notitas, y ahí se te escaparon unas cuantas. Pero le está faltando algo que no sé qué es, ¿por qué no van a la bailanta, y después vuelven y agarran onda?” lanzó duramente Nacha Guevara.