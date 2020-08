Anoche, “Estelita”, el personaje interpretado por el humorista Jey Mammon, hizo su gran debut en la pista del Cantando 2020. Lamentablemente, su desempeño en la cumbia no es el mismo que como conductora, ya que el jurado le dio pésimas devoluciones. Y hasta el mismo Marcelo Tinelli se sumó a comentar sobre la actuación de Estelita en el programa. A raíz de esta mala gala que tuvo, Ángel de Brito contó hoy en LAM, que el participante estaba furioso y hasta amenazó con renunciar.

“No hay nada más doloroso para un humorista que le digan que les aburrió su performance, pero es parte del riesgo” comentó Ángel de Brito mientras introducía el tema y mostraba un video oculto donde se ve a Jey Mammon muy enojado con el jurado. “Está todo bien, pero gente que hace teatro que no sepa diferenciar una persona de un personaje, ya es medio jodido viste” se lo escucha decir muy dolido al participante a su compañera.

“No me enoja lo que dicen, no la veo así ni en pedo, pero no me enoja. Me vengo a divertir yo, les tenía que explicar que me estaba divirtiendo y me decían: no vos no te estas divirtiendo, bueno chupa… un hue…, que sé yo” cerró diciendo el humorista. Mientras las angelitas y el conductor debatían respecto al enojo del participante, mostraron al aire un móvil que dio Estelita a Maite Peñoñori, la movilera de Los Ángeles de la Mañana, en el momento de salir del estudio de canal trece donde manifiesta que ella no regresará al show.

“Estoy acá para chivear mi programa, no vengo a divertir al jurado, vine a divertirme yo, lo hice y la pasé bárbaro. Yo vine hoy, al duelo no vengo, no puedo, que venga Jey que es el participante, pobre pibe, que siga en el programa, no le voy a cagar la carrera. Pero yo no vuelvo” cerró. Sin dudas, se sintió muy ofendido con las devoluciones del jurado, que lo llevaron a conseguir el puntaje más bajo de la ronda con su interpretación del tema “Marchate ahora” de los Totora.

Anoche, de Brito ya había adelantado esta situación por medio de un tweet donde dijo: “Una amenaza de renuncia, una pelea en el pasillo, dos jurados por explotar y uno que le pone buenas notas porque el coach trabajaba en sus obras. Todo en @losangeles_ok #LAM”. Marcelo Tinelli, uno de los espectadores más atentos del show, se sumó a las declaraciones del jurado y por medio de su cuenta de Twitter manifestó que no le gustó nada la presentación de Estelita en el programa, ¿Qué habrá pensado Jey sobre las palabras del cabezón?