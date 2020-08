Guillermina Valdés es oriunda de la ciudad costera ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que hace muchos años reside en Capital, parece que su amor por la localidad sigue intacto y así lo demostró en sus redes sociales. Marcelo Tinelli por su parte la acompañó en el sentimiento, y compartió su tristeza por lo ocurrido en Necochea en su cuenta de Twitter.

Alrededor de las 18 h del domingo, comenzó a incendiarse el casino de Necochea, fundado en 1973. El fuego se concentró mayormente en el sector del Teatro Auditorium. Por lo que Guillermina decidió manifestar su enojo y decepción en Twitter. “Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad”, se lamentó la modelo, y la siguió Marcelo con otro posteo.

Al igual que Valdés, Tinelli manifestó lo apenado que se encontraba por el hecho. “Que tristeza absoluta, todo esto que pasa en la hermosa Necochea”, expresó el periodista. En esa misma línea, Guille aseguró: “Ese espacio tenía un teatro con una acústica increíble, una pista de patinaje, una pileta y un espacio común que no fue realmente aprovechado y mantenido en el último tiempo. Me da muchísima pena lo que está pasando”.

Hace apenas unas semanas Marcelo y Guillermina confirmaron su reconciliación en Intrusos. Hacía un tiempo que se sospechaba la noticia, sin embargo, quien se encargó de dar la primicia fue Jorge Rial, quien le envió un mensaje por Whatsapp para descubrir la verdad. Rápidamente, el conductor del Bailando por un Sueño le aseguró: “Buen día, Jorge. Estamos reconciliados”.

A partir de ese momento, muchos famosos opinaron al respecto. Entre ellos, Pampita quien reflexionó: “¡Ya está, volvieron! Es una noticia que nos alegra a todos. Es una familia hermosa, me encanta que se hayan tomado un tiempo para reelegirse. ¡A festejar esta noticia! Nos encanta que estén juntos”. Y no fue la única. Juana Viale se burló de Marcelo Tinelli: “Sacó un comunicado diciendo ‘estamos separados’ sin que nadie le pregunte”.