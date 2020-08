Desde que comenzó el Cantando 2020, Marcelo Tinelli dejó su rol de conductor para que lo ocupen Ángel De Brito y Laurita Fernández, y cambió su papel para hacer de jurado desde el sillón de su casa. El periodista es como el segundo bastonero del certamen ya que opina sobre todo a través de Twitter. Y el lunes no fue distinto. El mediático destrozó a Jey Mammon por su interpretación en la cumbia: “No me gustó nada”.

En la gala del lunes, Jey fue reemplazado por Estelita, el personaje que llevó al actor a la fama. Sin embargo, el jurado alegó que prefiere a Mammon. El humorista cantó “Márchate ahora”, el hit de Los Totora, junto a Carla del Huerto. Rápidamente al terminar su performance, Tinelli expresó en la red social del pajarito: “No me gustó nada el dúo de @JEYMAMMON . Otras veces estuvo muy bien”.

Y el jurado, sin saberlo, estuvo de acuerdo con Marcelo. “Tu hermano, la semana pasada, estuvo afinado. Vos, hoy, no. Me gusta más Jey Mammón que Estelita”, lanzó Nacha Guevara. En la misma linea, Karina La Princesita aseguró: “Me divierto mucho con Estelita, pero no cantando cumbia. Me aburrió”. Luego, le tocó el turno de la devolución a Pepe Cibrián, quien opinó igual que sus compañeras.

“Estaba tensa en función de querer hacer gracias. No fue divertido el número”, detalló el miembro del jurado, irritado por las interrupciones de Estelita. Y finalmente le tocó el turno a Moria Casán, quien aprovechó para tirarle un palito a sus compañeros. “Que no te importe lo que te diga nadie. Vos seguí con lo tuyo. Te recomiendo un baño de vaselina”, afirmó La One. No obstante, Tinelli sólo estuvo de acuerdo con un jurado.

“Coincido con @kari_prince en el análisis del tema de @JEYMAMMON”, manifestó Marcelo Tinelli. Posteriormente, el periodista reposteó una publicación de Cande Molfese, donde apoyaba a la cantante de cumbia. “No es de chupa medias pero las devoluciones de Karina”, expresó la actriz. Por último, el conductor ayer estuvo bastante bueno con el jurado: “Coincido con @nachaguevara y @kari_prince en las devoluciones. Hoy a todos les faltó bailanta, cumbia”.