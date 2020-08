Antes de iniciar el Cantando 2020, la producción confirmó a cuatro miembros del jurado. Sin embargo, desde la primer gala se notó un quinto, que da sus devoluciones a través de Twitter. Y al parecer, quiere compartir o retirarle el rol de bastonera a Moria Casán, ya que habla sobre todo. Nuevamente, Marcelo Tinelli opinó fuertemente sobre el certamen: “Fue un programa extraño”.

A pesar de que en la gala del lunes Marcelo estuvo muy de acuerdo con las devoluciones del jurado, alegó que no fue una de sus noches favoritas. Como todas las mañanas, Ángel De Brito publicó en su cuenta de la red social del pajarito, los temas que se hablarán en el día en LAM. “Una amenaza, una pelea en el pasillo, dos juradas por explotar, y uno que pone buenas notas porque el Coach trabaja en sus obras”, adelantó el periodista.

Por lo que Tinelli lo citó y aseguró: “Quiero enterarme de todo Ángel. Fue un programa extraño el de anoche del @Cantando2020. Había energías muy raras”. Lo que ocurrió fue que al jurado no lo convenció ninguna pareja. Parece que lo que dictamina la producción, no le gusta para nada a los encargados de dar las devoluciones, ya que anoche repitieron constantemente que querían interpretaciones de cumbia festivas.

Sin embargo, el jefe de coaches, defendió a las parejas y explicó que junto con la producción decidieron hacer interpretaciones más originales y con actuación, no un recital de cumbia. No obstante, al parecer Marcelo no participó de la reunión, puesto a que manifestó lo mismo que el jurado. “Hoy a todos les faltó bailanta, cumbia”, afirmó el conductor del Bailando por un Sueño en las redes sociales.

Finalmente, en la última gala del Cantando 2020, Marcelo Tinelli se mostró muy de acuerdo con el jurado, y le dio devoluciones a dos de las parejas. “Me encantó la dupla de @AngelaLeivaOk y @BLanzelottaOK”, declaró el periodista sobre el grupo que abrió la pista con una canción de Karina La Princesita. Luego, destrozó a Jay Mammon, quien asistió como Estelita: “No me gustó nada el dúo de @JEYMAMMON”.