Desde que comenzó el Cantando 2020, Marcelo Tinelli perdió cualquier filtro que tenía. El periodista no se pierde ningún detalle desde el sillón de su casa, donde opina de todos a través de Twitter. Sin pudor, el mediático critica no sólo a los participantes, sino también al jurado. En la gala del lunes le tocó el turno a Floppy Tesouro, a quien el conductor le lanzó indirectas en las redes sociales.

Floppy llegó a la tercer ronda del certamen, y para el ritmo de cumbia le tocó cantar “Fuiste”, el hit de Gilda, junto al uruguayo Pablo Turturiello. Sin embargo, la mediática no logró convencer al jurado, sobretodo a Karina La Princesita, con quien tuvo un fuerte cruce. A pesar del escándalo, Marcelo manifestó en Twitter que estaba de acuerdo con la devolución de la cantante de cumbia santafesina.

No obstante, Tesouro se mostró muy en desacuerdo con los dichos de La Princesita, y aseguró: “Hice un temón re conocido, y bueno. Y quiero aclarar que yo soy recontra humilde”. Al escuchar eso, Sofi Morandi se burló en Twitter: “Floppy te entiendo porque yo también soy re humilde. A veces a nosotros, los que somos talentosos, potros e histriónicos, nos tratan de poco humildes”. El tuit fue reposteado por Tinelli, mostrándose de acuerdo con la influencer.

Asimismo, Marcelo le dio la razón a La Princesita por sus devoluciones. “Coincido con @nachaguevara y @kari_prince en las devoluciones. Hoy a todos les faltó bailanta, cumbia”. Y a su vez, al igual que los miembros del jurado, el periodista destrozó a Jey Mammon, quien participó como Estelita, el personaje que creó. “No me gustó nada el dúo de @JEYMAMMON . Otras veces estuvo muy bien”, confesó el conductor.

Hace unas semanas, Moria Casán enfureció con la producción del Cantando 2020 por no respetar su rol como bastonera, y amenazó con renunciar. Por lo que Augusto Tartúfoli lanzó una primicia sobre cómo reaccionó Marcelo Tinelli. “Está disconforme nivel 27 con el rol de Moria en el jurado. Ya pidió ajustes. A Tinelli no le gusta esta Moria en el jurado. ‘Se va a tener que ir’, se leyó en un chat”, reveló el periodista. Sin embargo, La One continuó en el certamen.