Sin dudas, una de las peleas de todos los tiempos tanto en el Cantando 2020, como en los distintos años en que el Bailando estuvo en pantalla, estuvo relacionada con la posición en que entran las parejas y los enojos de los participantes que se quedan afuera de las galas. Porque en más de una oportunidad pasó que habían cuatro parejas preparadas para entrar al escenario y solo tres o menos pudieron hacerlo. Muchas veces, las previas de algunas parejas miden más que otras o se producen peleas en el medio de una gala o diversos motivos hacen que no se pueda cumplir con el orden como estaba dispuesto. Sobre esto, habló Moria Casán, que mandó al frente a Mariana Brey, Floppy Tesouro y un escándalo en los pasillos del Cantando 2020.

“Cuando pasé recién por el pasillo, Mariana Brey estaba a los gritos diciendo: esa chiquita, que vive en un departamento de Puerto Madero, pidió cambio. Se queda toda arreglada con los bebés, el marido y toda la familia que la vino a ver. Dice que pediste cambio y que mañana te las vas a ver con ella” explicó Moria Casán a Floppy mientras le daba su devolución. “No, le informaron mal a Mariana. Yo estaba tercera, a último momento la pasaron a ella” se defendió la mamá de Moorea.

“Encima se odian” acotó Ángel de Brito, recordando los viejos conflictos que existen entre ambas, cuando Florencia la acusó de dar información falsa sobre ella. “No, yo no conozco el odio. Hemos tenido un encontronazo. Son cosas que pasan. Yo había venido el viernes y me fui sin cantar porque no hubo tiempo” comentó Floppy Tesouro, quien ya no venía teniendo una gala fácil luego de su discusión con Karina La Princesita al aire del programa.

“Recién pasé y esto es como una guerra” dijo Moria. “Pero que no se la agarre conmigo” le pidió la participante que había interpretado un tema de Gilda que no logró cumplir con las expectativas del jurado. Luego de las palabras de Casán, Ángel dijo que hoy harían un debate sobre este tema en LAM, el otro programa donde se desempeña como conductor y del cual forma parte del panel, Mariana Brey. “Yo no estoy en contra y esto lo quiero dejar claro. Yo no estoy en contra de una persona, ni de dos, ni de tres. Cualquier compañero que actúe de esa manera, me parece que está mal” comenzó diciendo la panelista en su descargo.

“Hace veinte años que hago televisión. Sé perfectamente cómo funciona la televisión. Fui productora, hasta he tenido que decirle a gente que se vaya, que no entra en un programa. He tenido que hacer notas que nunca salieron en un programa al aire. O sea, sé perfectamente cómo funciona la televisión. Esto es un reality entonces yo decido hacerlo público, porque esto es un reality. Porque esto pasó y yo estoy en contra de una actitud semejante, yo lo voy a expresar porque yo no lo haría. Flor Torrente no lo hizo, Fede Salles no lo hizo, y muchos de todos los que puedo nombrar han quedado afuera. Yo he quedado afuera la semana pasada, fui tres días” continuó.

“Y ella se queja porque tuvo que ir dos, ¡mi amor! ¡Es tu trabajo! Y hoy la gente tiene que agradecer tener trabajo. Si tenés que ir de lunes a viernes, tenés que ir de lunes a viernes. No comparto la actitud, ¿entendés?” manifestó la angelita, que ante la pregunta de Ángel sobre si era cierto la frase que usó para referise a Tesouro dijo: “Le puede haber agregado pimienta porque es Moria, pero… ehh…digo y entiendo, y yo lo dije claramente para que se escuche. Es un reality, no se olviden. Acá pasan cosas adelante y detrás de cámara.”