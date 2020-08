Anoche, Nacha Guevara y Moria Casán se enfrentaron duramente en la pista del Cantando 2020. Durante la presentación de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, que abrieron la noche de cumbia en la pista, la one aprovechó el momento para tirarle algunos palitos a su colega, la actriz Nacha Guevara. Ya que le había parecido un poco aburrida su devolución para los chicos. Primero, la exvedette comenzó agradeciendo a todos por los saludos que recibió el domingo por su cumpleaños 74.

“Cuando los maestros hablan tanto y Nacha no coincide con nadie, ni con el sonido, ni con la mesa de plástico… Yo me olvido, me torro. Cuando es una cosa muy académica me da como un… Como que me duermo. No tengo ganas de la masterclass a esta hora de la soirée (noche)” comenzó diciendo la one en su devolución. “Para la masterclass hay que saber” le dijo picante Nacha Guevara. A lo que sin dudar volvió a contestarle la mamá de Sofía Gala.

“Hay diferentes modos de dar la masterclass. Algunos son más aburridos, otros más académicos. La masterclass hay que hacerla más dinámica porque me torro” le explicó Moria. Y la clase te la puedo dar yo porque debuté desnuda en un escenario. Y en “La Gran Depresión” había una parte en la que no sabías qué hacer y te dije qué era lo que tenías que hacer: dormir mientras yo hablaba. Así que como directora soy excelente” prosiguió diciendo Casán mientras contaba sobre algunos de los momentos que vivieron ambas durante la obra que hicieron juntas.

“Eso es un disparate” comentó Nacha entre risas. “No sabía qué hacer mientras yo metía un bocadillo. No le gustaba lo que le decía la directora así que le dije: dormí y durmió” lanzó Moria tan picante como de costumbre. “Si no hubiera sido por ella, en mi vida y en mi carrera, yo no sería una actriz” arremetió irónicamente Nacha. En cuanto a la presentación de Ángela y Brian, donde se produjo esta pelea, si bien los participantes no obtuvieron un puntaje tan alto como los que venían teniedo, les alcanzó para posicionarse entre los mejores hasta el momento.

En esta gala, salieron al escenario con un tema de Karina La Princesita, que si bien admitió que la presentación no la mató, si le gustó bastante. “Mantuvieron el mismo tono, me parece que hay que resaltar que hiciste el tono de mujer (le dijo a Brian). Pero me hubiese gustado que el estribillo lo empezara Ángela porque está bueno empezarlo arriba. Como lo empezó Brian perdió un poco de fuerza” explicó la jurado en su devolución.