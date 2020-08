Hace aproximadamente un mes atrás, Gianinna Maradona y el resto de su familia, le daban la bienvenida a Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna y el Kun, al mundo de Internet. El pequeño de 11 años se unía a Instagram bajo la supervisión de sus papás. El pequeño, alcanzó a hacer pocas publicaciones en su perfil y las denuncias no tardaron en aparecer. Por este motivo, la red social le cerró la cuenta al nieto de Diego Maradona. Desde entonces, Gianinna Maradona hizo varios descargos en contra de Instagram. Y continúa, no se da por vencida, ya que apareció otra cuenta falsa con el nombre del niño y no dudó en denunciarla.

“No tienes edad suficiente para usar Instagram. Eliminaremos tu cuenta porque indicaste que eres menor de 13 años. Pueden descargar tus datos para tener una copia del contenido que compartiste en Instagram. Si cometiste un error, puedes apelar esta decisión para avisarnos” decía el comunicado oficial de Instagram por medio del cual dejaban sin actividad la cuenta de Benjamín Agüero. Su mamá, muy enojada no dudó en exponer la situación y una usuaria le explicó que eso se debía a las denuncias de otros internautas al perfil del pequeño.

Furiosa ante este comentario, la hija de Claudia Villafañe arremetió en contra de todas aquellas personas que intentan hacerle daño a ella y a su familia. Desde entonces, Gianinna Maradona dedicó su tiempo a denunciar todas las cuentas falsas que aparecieron sobre su hijo. Pero lamentablemente no obtuvo respuesta por parte de la gente de la red social. Motivo por el cual hizo su descargo por medio de sus historias de Instagram. Y hasta contó que la cuenta que pertenecía a su hijo sigue abierta pero que él no puede usarla.

Ayer, volvió a aparecer otra cuenta falsa del mismo estilo y la ex del Kun Agüero volvió a compartir en sus redes este perfil falso. “Mi hijo no tiene Instagram” escribió la mamá del pequeño junto a una captura de este usuario que se hace pasar por él. “¿Me ayudan a reportar esta cuenta por favor? Sé que es una fiaca pero a Ben le cerraron la cuenta porque era menor y recibió muchas denuncias… ¡Por ahí lo logramos! GRACIAS” escribió la hija de Diego Maradona para que sus fanáticos la ayudaran.

La mamá de Benja mantiene un perfil bastante bajo en cuanto a las polémicas, mas allá de las que suelen producirse con su papá, que en muchas oportunidades la dejan en el blanco de los rumores, pero sin dudas, esta situación con su hijo logró sacarla de sus casillas y por esto reacciona constantemente sin importarle verse muy expuesta o no ante la mirada pública. En las últimas horas, su hermana Dalma también quedó a la vista de los portales luego de opinar sobre las declaraciones polémicas de Juana Viale respecto a la educación pública de nuestro país.